Life by You brutalement annulé

D’abord daté pour septembre 2023, Life by You avait déjà fait l’objet d’une série de reports, le portant à mars 2024 puis juin de la même année, avant qu’il ne soit encore remis à une date indéterminée. Cependant, le couperet qui vient de tomber s’est avéré bien plus tranchant qu’on n’aurait pu le croire puisque Paradox vient purement et simplement d’annoncer l’annulation de son simulateur de vie.

Les difficultés de développement, les arbitrages sans fin, les retards et les ratures de game design, tout cela est somme toute monnaie courante dans l’industrie du jeu vidéo, si bien que les reports qu’avait connus Life by You pouvaient être frustrants, mais pas à proprement parler inquiétants. Les premières images du jeu paraissaient par ailleurs plutôt encourageantes et, si on pouvait leur reprocher un certain manque de personnalité, elles avaient su enthousiasmer les adeptes de simulateurs de vie, qui avaient hâte d’enfin explorer une alternative aux Sims.

Il faut dire que cela fait près de 25 ans que la franchise de Maxis est en situation de quasi-monopole sur ce genre, au point d’en être devenu pratiquement le synonyme. Avec son immense communauté et son flux ininterrompu de contenus additionnels, Les Sims semble détenir une manne inépuisable. Life by You s’apprêtait à devenir son premier concurrent sérieux, s’attaquant à un marché que l’on pourrait croire imprenable. Pourtant, Paradox avait déjà réussi le pari en imposant Cities: Skylines face à la série SimCity qui régnait en maître sur la gestion de ville depuis 1989.

Cities: Skylines, toutefois, est dernièrement devenu un titre douloureux pour Paradox. Le lancement du deuxième opus a en effet abouti à un échec retentissant, entre problèmes d’optimisation alarmants, report des portages consoles et déception globale du public. Récemment, l’éditeur s’est même retrouvé contraint de rembourser le premier DLC du jeu à ceux qui en avaient fait l’acquisition tant ceux-ci s’estimaient floués par un contenu loin d’être à la hauteur. On peut alors se demander si ce ratage a pu faire craindre que le même schéma ne se reproduise avec Life by You.

Cela ne fait en tout cas pas explicitement partie des raisons invoquées par le directeur général adjoint de Paradox Mattias Lilja, qui fait état d’une conclusion s’étant imposée après un réexamen du projet dans sa globalité. Il déclare ainsi sur le forum de la société :

« Il y a quelques semaines, nous avons décidé de repousser l’accès anticipé afin de réévaluer Life by You, et nous sentions encore qu’il manquait quelque chose au jeu dans des domaines clés. Même si un allongement de l’échéance était une option, une fois que nous avons fait une pause pour prendre du recul sur le jeu, il nous est apparu clairement que le chemin menant à une publication vis-à-vis de laquelle nous nous sentirions confiants était bien trop long et incertain. Cela ne veut pas dire que le jeu était dépourvu de qualités prometteuses ; Life by You était porté par de multiples points forts et le travail acharné de l’équipe qui les a façonnés. Cependant, lorsqu’on arrive à un point où l’on estime que plus de temps ne nous rapprochera pas suffisamment d’une version dont nous serions satisfaits, nous pensons qu’il est préférable d’arrêter. »

On imagine bien qu’une annulation si proche de la date de sortie prévue pour l’accès anticipé doit avant tout faire l’effet d’une douche froide aux équipes, et que la décision n’a pas dû être prise à la légère. Mattias Lilja évoque « un clair échec de la part de Paradox ». « Il faut que nous analysions sérieusement ce qui nous a mené jusque-là et que nous identifions les changements que nous devons mener pour nous améliorer » écrit-il encore. L’éditeur traverse manifestement une mauvaise passe et l’avenir de Paradox Tectonic, le studio en charge du développement de Life by You, paraît plus qu’incertain.

Pendant ce temps, la franchise des Sims semble avoir encore de beaux jours sans concurrence devant elle. Bien que deux projets similaires, Paralives et InZoi, aient été annoncés pour un avenir proche, leurs ambitions sont élevées et ils ne sont pas non plus à l’abri d’éventuels reports. Ne reste plus qu’à espérer qu’ils ne connaitront pas le même sort brutal que Life by You.