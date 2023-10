Cities: Skylines 2 – Un opus plus gourmand que prévu

Alors que sa sortie, prévue le 24 octobre, approche à grands pas, voici que les dernières annonces concernant Cities: Skylines 2 inquiètent les joueurs. En effet, les seuils des configurations minimales et recommandées sur PC viennent d’être augmentés, parallèlement à un report au printemps 2024 des versions PS5 et Xbox Series. Il semblerait que le prochain né de Colossal Order, distribué par Paradox Interactive, soit un peu plus exigeant techniquement que prévu, et ce n’est pas une bonne nouvelle.

Le studio finlandais a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre en ce qui concerne son nouveau jeu de simulation de ville ? Même s’il a su s’imposer comme la nouvelle référence du genre, les problèmes d’optimisation étaient déjà un véritable problème sur le premier opus de Cities: Skylines, rendant les performances peu fluides et l’écoulement du temps ralenti dès que la population atteignait un seuil élevé. Avec Cities: Skylines 2, on pouvait espérer un titre mieux peaufiné, qui tournerait plus confortablement sur les configurations modernes.

Pourtant, il semblerait que cela ne soit pas la direction que prennent les événements. Évidemment, on attend de Cities: Skylines 2 plus que de son prédécesseur, avec un meilleur rendu, de nouveaux contenus, et une simulation plus efficace : il est donc logique qu’il y ait une montée en puissance, y compris au niveau des prérequis matériels. Cependant, cette annonce de dernière minute laisse entendre que celle-ci n’est pas forcément totalement maîtrisée, et que Colossal Order aurait peut-être un peu trop chargé la mule.

Désormais, d’après le développeur, il faudra disposer à minima d’un i7-6700K ou Ryzen 5 2600X et d’une Nvidia GeForce GTX 970 ou équivalent pour pouvoir jouer dans des conditions correctes, et d’un Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X et d’une Nvidia GeForce RTX 3080 ou équivalent pour profiter d’une expérience optimisée. Là encore, si la plupart des PC gamers devraient malgré tout avoir les moyens de faire tourner Cities: Skylines 2, cette modification tardive des prérequis suggère l’équipe n’est pas parvenue au résultat initialement escompté.

Quant aux versions PS5 et Xbox Series, elles ont tout simplement été reportées à une date indéfinie au printemps prochain. À ce sujet, le studio confirme que ce sont bien des problématiques de performances qui sont en cause :

« Ce temps supplémentaire nous permet de nous focaliser sur l’assurance d’une qualité et de performances équivalentes sur toutes les plateformes. »

Il ne reste plus qu’à espérer que ce délai supplémentaire permettra effectivement d’arriver à un résultat satisfaisant, car si Cities : Skylines était parvenu à voler la vedette à SimCity dans le domaine de la simulation de ville, c’est bien parce que l’opus de 2013 de cette dernière franchise avait fait l’objet d’un lancement catastrophique…