Alan Wake 2 repoussé pour éviter l’encombrement d’octobre

Septembre a sa rentrée littéraire et ses pas loin de 500 romans qui sortent à peu près en même temps, octobre a sa rentrée vidéoludique, de nombreux triple A choisissant l’automne pour paraître. Il s’agit en effet d’être présent en rayon au moment des achats de noël, période évidemment capitale pour les chiffres de vente, toute la science de la chose consistant à sortir suffisamment tôt pour être vu même des profanes, mais pas trop tôt pour ne pas être oublié… C’est dans ce contexte que la sortie d’Alan Wake 2 a été reculée d’une dizaine de jours.

Après un printemps/été particulièrement chargé en grosse sorties (on ne vous refera pas la liste), l’industrie ne ralentit pas et en octobre sortiront Assassin’s Creed Mirage (5 octobre), Forza Motosport (10 octobre), Lords of the Fallen (13 octobre), Marvel’s Spider-Man 2 (20 octobre), Super Mario Wonder (20 octobre), Cities : Skylines II (24 octobre), Just Dance 2024 (24 octobre), Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 (24 octobre) ou encore Alone in The Dark (25 octobre). Et on ne parle ici que des « gros » jeux…

Pour s’extraire un peu de ce maelstrom de publications, meilleur moyen de passer inaperçu, l’éditeur d’Alan Wake 2 a donc décidé de décaler la sortie initialement prévue le 17 octobre au 27 octobre. Ce faisant, il se retrouvera en concurrence encore plus frontale avec l’autre jeu d’horreur de la période, Alone in the Dark. Halloween sera définitivement jeu vidéo cette année !

Une concurrence directe qui sera aussi l’occasion de mettre à l’épreuve la stratégie commerciale autour d’Alan Wake 2. Epic Games, qui édite le jeu, a en effet décidé de se passer de sortie physique, ne proposant le jeu qu’en version dématérialisée. Avec une actualité aussi chargée, et un concurrent direct jouant sur le même terrain, Alan Wake 2 réussira-t-il son lancement sen étant absent des supermarchés et sans profiter de l’affichage en boutique ? Réponse le 27 octobre prochain…