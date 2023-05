Une date pour Alone in the Dark – La sortie des abysses ?

S’il y a bien une licence qui a fait l’objet d’errances de la part des développeurs (ou qui a pris des sacrés coups de pelle, pour être plus trivial), c’est bien Alone in the Dark ! Maître-étalon d’un genre où les codes ont été définis avec minutie par la team de Frédérick Raynal, la saga a été marquée par quelques jolis coups, comme l’indémodable The New Nightmare sorti sur Dreamcast, PSOne et 2. Mais aussi, et surtout (à notre grand dam) des ratés, comme ce si prometteur jeu éponyme sur XboX 360 (agrémenté d’un « Inferno » sur PS3 pour justifier les retouches) plongeant les pauvres gamers que nous sommes dans les méandres de la déception, et des monstruosités à l’instar de ce long-métrage de Uwe Boll qui n’en finit plus de nous surprendre par son don incomparable en matière de médiocrité ! Et ce n’est certainement pas la dernière itération, Alone in the Dark : Illumination, qui allait faire saliver les amateurs de frissons, condamnés à supporter un infect mode multi car, comme tout le monde le sait, en anglais « alone » veut dire « à plusieurs ».

Bref, l’énervement passé et le sarcasme enterré, nous ne pouvions qu’exprimer notre joie, et quelques craintes, lors de l’annonce, il y a 8 mois environ, d’un nouveau projet qui propose une relecture du matériau d’origine. Une longue période de silence plus tard, voilà que THQ Nordic se décide enfin à dévoiler le gameplay de son bébé, en plus de précisions non négligeables ! Ainsi, lors d’un événement en marge du Playstation Showcase (dont nous avons tant parlé) intitulé avec brio « Alone in the Dark – Spotlight », une espèce de journal de bord a été diffusé et il y a de quoi s’impatienter…

Évidemment, même le cerveau à l’origine du titre de 1992 se montre dithyrambique et chaque intervenant semble en état de grâce. Néanmoins, force est de constater que l’enthousiasme est de mise et que, in fine, l’alchimie entre les mécaniques d’antan et récentes pourrait fonctionner à merveille. Certes, nous sommes plus mesurés en ce qui concerne les graphismes ; en outre, nous ne pouvons que nous incliner devant cette atmosphère vieillotte et dérangeante qui semble être l’un des fers de lance du projet.

De plus, nous apprenons que nous incarnerons les héros de l’opus fondateur, à savoir l’inépuisable Edward Carnby et Emily Hartwood, et que ceux-ci seront doublés par David Harbour (Quantum of Solace, Equalizer, Stranger Things…) et Jodie Comer (Free Guy, le trop sous-estimé The Last Duel, Killing Eve…). Une nouvelle preuve de l’investissement autour de cette relecture de Alone in the Dark, d’autant plus que les saynètes présentées paraissent satisfaisantes et particulièrement immersives. Certes, « c’est reparti pour un reboot/remake » ; en outre, celui-ci semble justifié, à l’image d’un Solaris pour le 7ème art !

Pour couronner le tout, Jason Köhnen sera à la baguette pour délivrer une ambiance jazzy, ce qui tombe à pic car le jeu se déroule durant la première guerre mondiale, et les premières sonorités annoncent la couleur : vous voulez une ambiance sombre ? Vous êtes au bon endroit. Autre surprise, et de taille, une démo est d’ores et déjà téléchargeable et elle fera office de prologue. Enfin, sachez que Alone in the Dark sortira le 25 Octobre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, laissant la gen précédente au placard. Un match horrifique Alan Wake/Alone in the Dark (voire Silent Hill 2) en automne ? Il n’y a qu’un pas…