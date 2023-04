Silent Hill 2 – Un remake qui fait peur ?

En octobre dernier, celui qui était au centre de rumeurs les plus folles se confirmait : le remake de Silent Hill 2 est bien réel. Depuis Konami et Bloober Team, en charge du développement, se montrent quelque peu discret sur l’avancée du travail. Et apparemment ce n’est pas près de changer, contrairement à ce que l’on affirme çà et là quant à une fin de développement prochaine. Une rumeur qui a été mise au clair par Bloober Team, avançant que leurs propos ont mal été interprétés. Le jeu est, selon la rectification apportée, encore loin de son accomplissement. Est-ce donc à dire que l’on n’est pas prêt à voir de nouveaux éléments à son propos ?

Toutefois, même si c’est le cas, et qu’on vienne bientôt aux nouvelles du public, cela ne pourrait atténuer la crainte que peut véhiculer un tel projet. Une appréhension dont a d’ailleurs fait preuve le concepteur Sam Barlow auprès de PCGameN notamment. Assez familier de la série, et surtout connu pour avoir participé à la création des opus Shattered Memories et Origins, ce dernier pense en effet qu’en se dirigeant vers un tel dessein, le studio polonais s’est quelque peu mis dans la panade. Et c’est tout à fait compréhensible quand l’on considère le monument qu’est Silent Hill 2. L’héritage est évidemment lourd à porter.

Un chantier lourd en responsabilité

Satisfait à l’idée de revoir la série sur le devant de la scène avec de nouveaux opus (dont Silent Hill Townfall tout particulièrement), Barlow ne partage ainsi pas le même enthousiasme pour la revisite de l’épisode culte, lequel est également le plus considéré de la saga de survival horror. Pour lui, Bloober Team a plus hérité « d’un cadeau empoisonné » qu’autre chose. Cela s’entend, car, au moment où Konami a confié les rênes de la production au studio polonais, de grosses responsabilités se sont ainsi greffées sur leurs épaules. De fait, ce n’est pas peu dire que tous les regards sont dirigés vers leur direction.

« Personnellement, je suis moins enthousiaste à l‘idée de jouer à un « remaster ». C‘est aussi le plus grand cadeau empoisonné des jeux vidéo que de faire un « remaster » de Silent Hill 2. Je veux dire, bonne chance à eux parce que je ne sais pas comment on peut faire ça sans contrarier les gens. »

Les propos émis n’ont aucunement pour but de dénigrer Bloober et leurs capacités. Mais, ils sont assurément révélateur de l’importance que les fans de Silent Hill 2 premier du nom lui vouent. Une importance telle que tout changement de direction ou ajout pourraient confiner, pour certains, au « blasphème ». Et quand l’on voit la réception marquée par la division de quelques œuvres du studio, à l’instar du récent The Medium, il y a vraiment motif à l’inquiétude, du moins pour certains…

Cependant, n’est-ce pas là une force pour un remake ? Que l’on aime ou pas les productions du studio, il est certain que ce dernier peut être porteur de quelques originalités, et ce, grâce au recul qu’il a vis-à-vis de l’œuvre. Car oui, Bloober aura l’occasion d’apporter sa propre vision du jeu. Plus qu’un simple copié/collé modernisé de la version de 2001, il serait intéressant d’avoir là une réinterprétation, quitte à choquer ou déplaire. Certes, ça laissera vraisemblablement une (très) mauvaise impression sur public, voire susciter la colère, mais au moins ça répondra à une démarche artistique, qui implique forcément l’existence d’un risque. Que serait l’art s’il ne visait qu’à complaire ? Probablement rien de réjouissant.

Une telle orientation serait donc intéressante, en plus d’être nécessaire. Toutefois serait-ce le cas ? Une chose est sûre, c’est ne sera pas facile. D’une part, la popularité et l’affection qui entourent l’opus original créent conséquemment une pression considérable. Une pression qui peut possiblement avoir une incidence sur ce vers quoi le studio pourrait aspiré. Et puis, reste à voir si Konami le permettra car, il ne faut pas oublier que la société à son mot à dire, et si Bloober n’est pas aveuglé par la possible admiration qu’il porte au jeu, lui faisant ainsi perdre toute volonté d’imposer sa propre vision.