Silent Hill – La ville de la brume signe son grand retour

Ce mercredi 19 octobre à 23h se tenait une transmission toute particulière, venue tout droit de l’épaisse brume recouvrant la ville de Silent Hill. Dire que cet événement était très attendu serait un euphémisme que nous ne nous risquerons pas à évoquer, tant cela semble être une évidence pour tout le monde. Mais que nous a donc réservé Konami pour cette conférence centrée sur sa série d’horreur culte ? La licence aura-t-elle su retrouver le chemin de nos consoles, ou l’attente se sera-t-elle révélée inutile et les rêves de simples illusions ? Réponses dans ce résumé du livestram de l’éditeur nippon.

Silent Hill 2 Remake est une réalité

La conférence s’ouvre directement sur la confirmation des rumeurs qui circulent maintenant depuis quelque temps : Silent Hill 2 est bel et bien de retour, plus beau que jamais. Développé par Bloober Team, comme les bruits de couloirs le laissaient entendre, le titre semble adopter une approche différente du jeu d’origine, avec une caméra à l’épaule à la Resident Evil 4, tout en essayant d’en conserver l’essence.

Dans le trailer diffusé pour l’occasion, nous pouvons voir quelques créatures bien connues comme les infirmières ou encore Pyramid Head, ainsi qu’un James Sunderland aux prises avec ses démons dans une ville torturée où règne l’horreur. On apprend également que, outre les graphismes, c’est l’entièreté du titre qui aura été refaite de zéro, du gameplay jusqu’à l’ambiance sonore.

Pas de date de sortie à se mettre sous la dent, mais on apprend que le jeu sortira sur PC et PS5, cette dernière jouissant d’une exclusivité console d’un an après le lancement.

Silent Hill: Townfall, première brique du futur de la licence

Vient ensuite la présentation d’un mystérieux Silent Hill: Townfall. Développé par No Code et édité par Annapurna Interactive, le titre se présente comme une expérience narrative ancrée dans l’univers de la célèbre licence de Konami. Pour rappel, le studio est à l’origine de titres tels que Observation ou encore Stories Untold.

Deux titres jouissant d’une presse plutôt bonne, ce qui augure du bon pour cette aventure issue des rues sombres de Silent Hill. Mis à part un court teaser, nous n’avons rien pu apprendre de plus sur ce jeu qui, lui, n’avait fait l’objet d’aucune fuite ou rumeur.

Se faire une toile à Silent Hill

On enchaîne sur une séquence qui met le prochain film sous le feu des projecteurs. Return to Silent Hill, car c’est son nom, semble emprunter énormément à Silent Hill 2, comme nous pouvons le voir à travers les artworks et les storyboards partagés durant la présentation.

Le premier film était déjà une adaptation plutôt réussie de l’univers de la licence, et quand on sait que c’est Christophe Gans, le même réalisateur, qui est chargé de ce nouveau projet, nous ne pouvons qu’être impatients de voir le résultat final. S’il pouvait ne serait-ce qu’atteindre le niveau de qualité du premier, et en gommer les défauts, nous pourrions être devant l’une des meilleures adaptations de jeu vidéo de ces dernières années.

Une toute nouvelle expérience

Après un passage sur le merch estampillé Silent Hill, nous apprenons l’existence de Silent Hill: Ascension dans un court trailer qui ne nous en apprend pas énormément. Selon Jacob Navok, CEO de Genvid, le studio qui développe ce nouveau titre aux côtés de Bad Robot, Behaviour et DJ2, le jeu n’en serait pas réellement un.

En effet, il s’agirait plutôt d’une série interactive diffusée en direct, sans retour en arrière possible, dans laquelle les spectateurs pourraient avoir leur mot à dire et influer sur le déroulement de l’histoire ou même encore être partie intégrante du récit durant quelques scènes. Sortie prévue en 2023, sans plus de détails.

Une dernière annonce et puis s’en vont

Le titre qui se laissait appeler jusqu’alors Project Sakura aura donc été la dernière annonce de ce livestream. Même si l’ambiance horrifique y est, nous ne sommes plus du tout dans la Silent Hill que nous connaissons tous. Silent Hill f nous transporte dans une ville japonaise où la brume se mêle à la flore un petit peu trop envahissante, qui vient même à attaquer les passants.

L’ambiance y est pesante et, même si nous n’avons pas de fenêtre de sortie, le fait d’emmener la série vers de nouveaux horizons est une idée très séduisante. Il nous faudra sans doute patienter encore un peu pour savoir où ce nouveau projet nous emmène.

Ce livestream de Konami n’aura clairement pas manqué de contenus, même si l’absence de fenêtre de sortie pour la plupart des titres nous laisse penser que nous n’en verrons pas la couleur avant un long moment. Silent Hill signe son retour, et de plutôt belle manière, en étendant son univers à différents types de jeux et expériences.

Il aura fallu attendre longtemps pour obtenir de ses nouvelles, mais les rues sombres de Silent Hill nous tendent à nouveau leurs bras ensanglantés. Reste maintenant à attendre de nouvelles présentations, pourquoi pas dans un futur State of Play hivernal ?