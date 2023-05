Alan Wake 2 – Vous avez rendez-vous avec les ténèbres

C’est un fait, le PlayStation Showcase d’hier a déçu bon nombre de joueurs (dont on fait partie) de par son manque de jeux de grande ampleur dignes de la PlayStation 5. Néanmoins, dans ce flot de désenchantement, quelques valeurs sûres ont su nous réveiller de notre torpeur. C’est le cas d’Alan Wake 2. Loin d’être une surprise, on savait la suite des péripéties du célèbre écrivain en préparation du côte de chez Remedy depuis fin 2022.

Après le teaser, le trailer, et avec du gameplay s’il-vous plaît ! Comme annoncé précédemment par l’équipe de développement, Alan Wake 2 semble adopter davantage le genre survival-horror avec une ambiance plus noire, plus poisseuse. On s’éloigne de Twin Peaks pour se rapprocher de Resident Evil. Autre fait notable, Alan Wake ne serait plus le seul personnage jouable de cet épisode. L’aventure se fera en duo. Saga Anderson, officière de police en mission, l’accompagnera afin de comprendre l’origine du cauchemar.

Côté scénario, on flirtera toujours avec la folie grandissante de l’écrivain. D’ailleurs, une série inexpliquée de meurtres rituels décime les habitants de la charmante bourgade de Bright Fall (là où se déroule le premier épisode). On précise que les événements de cet opus se passent 13 ans après le premier, 13 ans que le célèbre écrivain est porté disparu (et désigné coupable du meurtre présumé de sa compagne). Remedy précise au passage qu’il ne sera nullement nécessaire d’avoir fait Alan Wake pour pleinement comprendre sa suite.

Cerise sur la gâteau : le trailer de gameplay lâche sa date de sortie. Alan Wake 2 est attendu pour le 17 octobre 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.

Malheureusement, une ombre vient légèrement gâcher le tableau : Remedy a annoncé que le titre n’aura pas de version physique, tout sera au format dématérialisé. Le studio évoque l’argument financier, précisant que cette décision lui permet de maintenir un prix de 59,99 € sur consoles et 49,99 € sur PC, ce qui n’aurait pas été possible avec une copie physique. Certains joueurs n’ont pas attendu pour manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux, mais il faudra s’y faire, le dématérialisé deviendra progressivement la norme. Marquez votre agenda d’une croix rouge, vous avez un nouveau rendez-vous avec les ténèbres.