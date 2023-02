Alan Wake 2, Control 2… Où en sont les jeux Remedy ?

La suite d’Alan Wake est assurément l’un des gros morceaux de Remedy à venir. Mais, depuis son annonce aux Game Awards 2021, le jeu se montre très discret, voire carrément silencieux. Alors que l’on pouvait s’attendre à ce qu’il expose ses premiers éléments à l’occasion de divers événements (Summer Game Fest, Gamescom…), le studio s’est au contraire montré plutôt timide. Ce qui pouvait légèrement inquiéter les fans de la licence, même si le discours se voulait très positif, d’autant que sa sortie est toujours prévue pour cette année 2023.

Alors faut-il craindre pour Alan Wake 2, duquel on n’a encore rien vu de bien consistant à son sujet (que ce soit sur le plan du gameplay ou de son scénario) ? Pas vraiment. À vrai dire, ce ne sera pas le premier à se dévoiler à mesure qu’approche sa parution. On peut, par exemple, se référer à The Callisto Protocol qui s’était pleinement dévoilé six mois avant sa mise en vente. Et puis, il y a les propos partagés lors de la communication des derniers chiffres trimestriels, lesquels viennent quelque peu rassurer le public. Pour cause, les mots de Tero Virtala attirent l’attention sur un état de production plutôt avancé. Selon lui, le titre serait même déjà jouable (en interne) du début jusqu’à la fin. Bien entendu, cela ne marque pas la fin du développement, loin de là. Il reste encore la phase de polissage, qui, comme affirmé, devrait se faire dans pas très longtemps.

Il semble assez logique de penser le manque de communication comme un signe de l’investissement de Remedy dans le développement, que comme la marque d’un problème quelconque. C’est ce que semble d’ailleurs appuyer Virtala, lorsqu’il évoque notamment le fait qu’Alan Wake est une marque de prestige pour la société, nous amenant donc à comprendre que le jeu prendra le temps qu’il faudra avant de se montrer. Et il y a fort à parier que l’on se rapproche rapidement de ce moment.

Si tout se passe bien pour le développement, il en est en revanche différent pour les ventes d’Alan Wake Remastered. Sorti en fin 2021 sur consoles PlayStation, Xbox et PC, puis sur Switch en octobre 2022, le titre ne semble pas avoir tout à fait conquis le public. En tout cas, il n’a pas encore été en mesure d’empocher de redevances et donc de recouvrer la totalité des frais dépensés dans sa production – ce qui n’affecte pas réellement le studio finlandais, puisque c’est Epic Games qui s’en est occupé à 100%. Mais, qu’à cela ne tienne, ce n’est qu’une question de temps avant que cela ne soit le cas. Du moins, c’est ce que déclare le PDG, qui espère un regain d’intérêt pour le jeu à l’approche de la mise en vente de la suite attendue. Et peut-être a-t-il raison : de nouveaux venus pourraient être attirés par l’univers au fil des présentations du prochain opus ?

En parallèle d’Alan Wake 2, les autres grosses productions à venir ont également été évoquées. Et une chose est sûre, elles n’en sont qu’à leurs balbutiements ou presque. Toutefois, elles semblent avoir assez avancé depuis la dernière fois qu’elles sont parvenues jusqu’à nous. Ainsi, on apprend par exemple que Control 2, annoncé en novembre dernier, vient de passer à la phase de validation de concept, tout comme le jeu multijoueur inscrit dans le même univers qu’on appelle encore Projet Condor. Et il en est de même pour le free-to-play Vanguard.

Avec ces deux derniers titres, Remedy y va prudemment. Ce qui est compréhensible, surtout depuis l’échec de CrossfireX. D’une part, Condor représente un défi pour le studio, de son propre aveu. D’autre part, il semble également y avoir une volonté de ne pas trop « disperser » les équipes. C’est pourquoi Vanguard est notamment maintenu dans la phase qui est la sienne depuis l’automne 2022. Cependant, cela devrait vite s’accélérer cette année. Quant au remake de Max Payne co-produit avec Rockstar Game – et lui-aussi annoncé l’année dernière – il n’est pour l’instant qu’en phase de concept. Pour le moment donc, on l’aura compris, il n’y a qu’une seule priorité : Alan Wake 2, qui devrait donc très rapidement revenir à nous au détour d’un événement estival, si ce n’est pas avant.