CrossfireX – Fin de la guerre pour les mercenaires de Remedy et Smilegate

En ce début d’année 2023, des nuages noires continuent de s’amonceler tranquillement au-dessus de l’industrie des jeux vidéo et de nombreuses franchises en subissent les foudres, à tel point qu’on ne compte plus le nombre de projets annulés, remaniés ou simplement abandonnés. La licence Crossfire n’échappe pas au fléau et le petit dernier, CrossfireX, aura à peine pu savourer une petite année d’existence que sa mise à mort vient d’être actée. On apprend ainsi que le titre sera totalement enterré le 18 mai 2023. Et il ne s’agit pas seulement des serveurs multijoueurs mais également de la campagne solo qui deviendra inaccessible.

Sorti le 11 février 2022 en tant qu’exclusivité Xbox, CrossfireX a eu beaucoup de mal à trouver son public, et encore plus de mal à convaincre les quelques joueurs difficilement séduits à rester en sa bonne compagnie : en cause une interface illisible, une campagne jugée très générique, une gestion des commandes calamiteuses et un manque global de soin apporté au jeu. La sanction est alors rapidement tombée pour les mercenaires de CrossfireX pour qui ce n’était vraiment pas leur guerre : IGN lui a ainsi attribué la note de 2/10 lors de sortie tandis que Metacritic l’a nommé dans sa liste des pires jeux de 2022.

Il faut dire que la franchise, détenue par Smilegate Entertainement, ambitionne rien de moins que de concurrencer la licence Counter Strike, en conséquence le modèle économique est similaire à celui adopté par Halo Infinite : une composante multijoueur free-to-play et une campagne solo payante (et développée par Remedy, le studio derrière Alan Wake et Control). Le tout saupoudré de cosmétiques à acheter pour soutenir le développement de contenus ultérieurs pour le jeu. Ou pas.

L’annonce, faite au travers d’un communiqué disponible ici, informe également que seuls les joueurs ayant fait des achats dans la boutique du jeu ou acheté la campagne ces deux dernières semaines « pourraient être éligibles » pour un remboursement, ce qui est une période d’éligibilité extrêmement courte, écartant de fait les joueurs ayant fait des achats début janvier et en 2022 sans savoir que le support du titre allait bientôt cesser mais, surtout, que la campagne solo payée sera prochainement purement et simplement inaccessible. Autant dire que la confiance entre les joueurs, la franchise, et les studios impliqués, risque d’être sérieusement abîmée.

Cet abandon de CrossfireX survient dans la foulée de nombreux projets free-to-play annulés tels qu’Apex Legends Mobile et Battlefield Mobile, Knockout City ou encore Rumbleverse, mais aussi de titres AAA tels que Back 4 Blood ou le mystérieux jeu TitanFall qui n’a jamais vu le jour. Nos braves amis mercenaires mal armés et mal équipés ont ainsi rendus les armes, mais une question demeure : quelle licence sera la prochaine sur la liste ?