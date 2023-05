Alan Wake 2 – Un format dématérialisé avantageux ?

Plus d’une année est passée depuis sa révélation aux Game Awards 2021, et Alan Wake 2 est resté bien mystérieux jusqu’à ce mercredi 24 mai où il a enfin pu nous montrer de premières vraies images lors du PlayStation Showcase, dont du gameplay avec en prime sa date de sortie. Seulement, on était loin de se douter que Remedy réservait une assez mauvaise surprise aux joueurs : oublions la version physique, Alan Wake 2 ne se fera que sous un format numérique. Une décision, qui, comme on vous le rapportait dans un précédent article, vise un motif financier. Selon le studio, il y a un certain avantage dans ce mode de diffusion unique. Grâce à ce dernier, les prix auront le mérite d’être plus abordables.

Il est vrai que choisir cette unique voie de diffusion représente un certain confort financier, l’investissement dans le support qu’est le disque étant devenu nul. Cependant, elle n’est pas sans poser un petit problème de distinction entre le public amateur de support physique et les autres qui s’y sont faits au format numérique. De quoi logiquement suscité la hargne de certains joueurs, d’autant plus, si ces derniers ont réellement apprécié le premier et ont hâte de pouvoir mettre la main sur ce second opus qui tend à proposer quelque chose de bien différent, de bien plus lugubre.

Néanmoins, cette hargne ne saurait être un réel problème. En tout cas, Remedy semble en être convaincu. N’aurait-il pas réfléchi à deux fois s’il pensait que cette sortie unique lui serait préjudiciable ? Alors oui, il est possible qu’il existe derrière cela quelques raisons contraignantes que l’on ignore, qui n’ont pas été révélées. Mais, tant que l’on a pas connaissance des ces éventuelles informations, on ne peut avancer qu’une chose : cette initiative du studio finlandais pourrait en fait très bien refléter la tendance qu’il existe actuellement quant aux ventes. Des ventes qui, depuis quelques années déjà, semblent complétement être submergées par le dématérialisé justement. Du moins, est-ce le constat qui en ressort chez plusieurs éditeurs.

Dès lors, il semble logique de penser qu’au fil des années, cela s’étendra de plus en plus vers les grosses productions, et ne sera non plus réservé aux plus petites qui sont plus ou moins limitées en ce qui concerne les modes de diffusion. Néanmoins n’est-ce pas contraignant en termes de stockage ? Les jeux étant de plus en plus lourds (les blockbusters tout du moins), il paraît inévitable d’investir également dans un support de stockage supplémentaire. Ce qui pourrait représenter une dépense plus ou moins lourde. Cependant, l’alternative serait de solliciter le cloud mis à disposition par les différents constructeurs via leurs services. Dès lors, on pourrait très bien faire de cette nouvelle réalité qui se profile un excellent argument marketing visant à acquérir la fidélité de ceux qui hésitent encore à passer le pas vis-à-vis de ces abonnements.

Pour revenir à Alan Wake 2, peut-on espérer qu’il sorte un jour dans un format physique ? Probablement, à condition que le lancement du jeu soit particulièrement réussi pour Remedy. Mais, une chose est sûre, c’est que si les ventes sont effectivement satisfaisantes pour le studio, il ne sera que conforter à faire de même pour ces prochaines sorties : Control 2, Max Payne…