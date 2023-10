The Lamplighters League – L’échec qui plombe Paradox

Paradox Interactive semble être sur tous les fronts dernièrement, annonçant régulièrement de nouveaux projets en développement. Pourtant, c’est en toute discrétion que son dernier-né, The Lamplighters League, a fait son arrivée sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S ce 3 octobre. A peine une semaine après sa sortie, ce jeu d’aventure à l’ambiance rétro donne déjà lieu à un aveu d’échec pour l’éditeur, face à des chiffres de vente alarmants.

Il n’y a pas besoin de plus de recul pour constater ce décollage raté : même en tenant compte de la présence du titre dans le Xbox Game Pass, les ventes sont restées bien en dessous des espérances, et les estimations pour la suite ne sont pas bien meilleures. La conséquence est sans appel pour le bilan de Paradox, qui enregistre une dépréciation de plus de 21 millions d’euros (248 millions de couronnes suédoises) sur les coûts de développement capitalisés, comme annoncé dans un communiqué publié ce 10 octobre. Celui-ci développe :

« L’accueil commercial a été trop faible, ce qui est franchement une grosse déception. Les projets de jeux sont toujours risqués par nature, mais au bout du compte le résultat n’a pas été à la hauteur. C’est douloureux mais cela nous encourage à retrousser nos manches et faire mieux. »

Avec un score de 75 sur MetaCritic et des évaluations « plutôt positives » sur Steam, l’accueil de The Lamplighters League n’a pas été dithyrambique mais n’est pas catastrophique pour autant : rien en tout cas qui explique une telle débâcle. Il semblerait que le jeu n’ait tout simplement pas trouvé son public en premier lieu, et que sa sortie soit globalement passée inaperçue. La communication est ainsi sans doute plus en cause que les défauts du jeu lui-même, bien que son mélange d’infiltration en temps réel et de combats au tour par tour puisse décontenancer.

Harebrained Schemes, le studio américain derrière The Lamplighters League, est surtout connu pour avoir conçu Shadowrun Returns et Battletech. Il avait été racheté par Paradox en 2018 et n’avait pas sorti de jeu depuis. Sans surprise, cet échec de pair avec une vague de licenciements en son sein mais, fait plus étonnant, celle-ci semble déjà avoir eu lieu à l’été dernier, au moment où The Lamplighters League rentrait dans sa phase finale de développement. S’il s’agissait sans doute de se séparer des équipes qui n’étaient plus nécessaires à ce stade, cela donne néanmoins l’impression d’un désaveu prématuré.

D’après Paradox, une partie du studio travaillerait malgré tout sur le contenu post lancement, pour lequel les plans n’auraient pour l’heure pas changé (bien qu’ils ne soient pas connus). Cela dit, à moins d’un revirement inattendu qui vienne stimuler les ventes, on se doute que l’éditeur devrait bientôt adopter une politique visant à limiter les frais sur un titre pour lequel il ne semble plus guère avoir d’espoir.