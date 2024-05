The Division Heartland – Le nouveau projet avorté d’Ubisoft

Annoncé pour une sortie sur PC et consoles, il y a trois ans, le free-to-play The Division Heartland se faisait plus que discret. Et, aujourd’hui, Ubisoft vient sortir son titre du silence pour le vouer aux affres de l’oubli.

Lors de son dernier bilan trimestriel, la société française a donc donné des nouvelles de son jeu révélé en 2021 en proclamant purement et simplement son annulation. Une action qu’Ubisoft a justifié par une volonté de se pencher sur des « projets plus prometteurs ». Ainsi, la firme délaisse Heartland pour concentrer ses effectifs et son attention vers deux réalisations en particulier. Voici ce qu’a ainsi déclaré le directeur financier Fréderick Duguet :

« Conformément à la sélectivité accrue de nos investissements, nous avons décidé d’arrêter le développement de The Division Heartland et de redéployer nos ressources vers des opportunités plus importantes telles que XDefiant et Rainbow Six Siege.«

Cette annulation n’est nullement surprenante si l’on se fie aux perturbations qui ont émaillé le développement de Heartland, lesquelles se sont notamment traduites par un report. Pourtant, dernièrement, l’enregistrement du titre par l’organisme de classification taïwanais laissait plutôt envisager la révélation d’une date de sortie prochaine.

Contrairement à cela, le PvPvE qu’il aurait dû être rejoint la longue liste des jeux précédemment écourtés par Ubisoft. Cela va, par exemple, du Splinter Cell à destination de la VR au Project Q, en passant par quatre autres jeux mystères sur lesquels aucune information n’avait filtré. Et puis, selon les rapports qui ont surgi çà et là, il était même question de l’annulation d’une suite à Immortals Fenyx Rising, qui, cela dit, n’existait que sous la forme de rumeurs.

Une mauvaise nouvelle pour les fans de la licence The Division donc qui aura néanmoins probablement eu l’avantage d’être atténuée par la révélation détaillée, ce mercredi 15 mai, du prochain opus de la série privilégiée d’Ubisoft : Assassin’s Creed Shadows.