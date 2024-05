The Rogue of Prince of Persia repoussé pour éviter le duel contre Hades 2

L’association entre le studio français Evil Empire (Dead Cells) et Ubisoft pour The Rogue Prince of Persia fut lors de son annonce il y a quelques semaines une très bonne surprise pour les joueurs. Marier les aventures du Prince de Perses au genre du Roguelite que maitrise remarquablement bien Evil Empire est une belle idée qui pourrait donner un très bon jeu. Annoncé sur consoles, sans plus de précision, et surtout sur Steam, le jeu devait entrer en early-access ce 14 mai, mais patatras, les plans ont changé.

En effet, Evil Empire a indiqué aujourd’hui via un communiqué sur les réseaux sociaux que The Rogue Prince of Persia s’est vu repousser en interne pour quelques jours, et ce, pour une raison assez compréhensible finalement. Sur ce message, Evil Empire évoque, non sans humour, la sortie récente et surprenante d’Hades 2 et ne souhaite tout simplement pas confronter son jeu à ce mastodonte du Roguelite qui est l’un des titres les plus attendus de cette année 2024.

Si d’un côté, on pourrait se dire que le studio est frileux et incertain quant à la qualité de son futur titre, mais d’un autre côté, chaque sortie est censée être étudiée avec attention, histoire qu’un titre ne voit pas le jour dans une case calendaire bouchée par une trop forte concurrence. Et ce n’était pas le cas pour The Rogue Prince of Persia, jusqu’à ce qu’Hades 2 pointe le bout de son nez sans crier gare, ce qui a sans doute poussé Ubisoft et Evil Empire à revoir leur plan. Aussi, le fait qu’Evil Empire soit aussi franc sur la raison principale de ce report montre bien qu’il est plus ici question de visibilité que de crainte qualitative vis-à-vis de son concurrent direct.

Le studio précise aussi qu’un gros patch day-one était prévu et que ce report leur permettrait aussi d’avoir du temps supplémentaire pour peaufiner quelques aspects de leur Prince of Persia maison et d’ainsi pouvoir proposer aux joueurs une expérience bien meilleure qu’escomptée lors de la sortie de l’early-access. Notons que cette dernière sera bien lancée en mai et que l’on nous donne rendez-vous lundi pour l’obtention d’une date précise de sortie, nous n’aurons donc pas à patienter très longtemps avant de pouvoir nous essayer au jeu.

Finalement, au travers d’une communication sans langue de bois, Evil Empire prouve que l’on peut faire passer assez simplement la pilule du report, dès lors que la ou les raisons invoquées sont claires et justifiées. Et de toute façon, il semblerait que tout le monde en ressorte gagnant dans l’histoire, aussi bien les joueurs qui pourront s’adonner à Hades 2 avant de se lancer dans The Rogue Prince of Persia, que les développeurs qui bénéficient là d’un temps de développement supplémentaire et qui pourront promouvoir leur jeu sans avoir à faire avec un concurrent très sérieux.