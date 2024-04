Ubisoft et Evil Empire annoncent The Rogue Prince of Persia

Les rumeurs étaient donc fondées, Ubisoft s’est associé au studio derrière Dead Cells, Evil Empire, pour nous proposer un nouvel épisode mettant à l’honneur le prince de Perse : The Rogue Prince of Persia. Annoncé lors du showcase Triple-I initiative dédié à 100% au jeu vidéo indépendant, il a tenu l’affiche avec d’autres titres comme Slay the Spire 2, Dino Lords ou encore un Never Alone 2 totalement inespéré et inattendu. Ce ne furent pas là les seules annonces, et nous ne pouvons que vous encourager à lire notre article sur le sujet si vous désirez en savoir plus.

Fort du succès très mérité de Dead Cells, Evil Empire a enfin pu passer à autre chose et explorer de nouveaux horizons en partenariat avec Ubisoft pour se lancer dans l’élaboration d’un nouvel épisode de Prince of Persia à la sauce Rogue-lite. On est donc bien en présence d’un plateformer d’action en pur 2D au style graphique cartoonesque dont la direction artistique risque fort de faire bien des émules tant elle est colorée et renvoie à la bande dessinée franco-belge qui ont bercé l’enfance des plus anciens d’entre nous.

Le jeu nous proposera de parcourir la ville de Ctésiphon, capitale de l’ancienne Perse, alors que les Huns envahissent les lieux. Armé d’un attirail conséquent comprenant doubles dagues, lances, épées et autres haches, ainsi que d’armes secondaires en pagaille (arcs, boucliers, etc.), notre célèbre prince va devoir parcourir de nombreux biomes pour se défaire de ses ennemis et libérer sa cité. L’aspect Rogue-lite se retrouve dans le fait que notre protagoniste se voie octroyer le pouvoir de la Bola mystique, un artefact qui lui donnant la capacité de tromper la mort et donc de ressusciter pour reprendre son périple.

Bien évidemment, cela a pour but, comme dans tout bon jeu du genre, de permettre aux joueurs de s’acclimater avec ce qui lui est demandé d’accomplir et revenir livrer bataille plus fort qu’auparavant. Les différents niveaux étant générés de manière procédurale, chaque nouveau run sera une plongée dans l’inédit. L’expérience glanée permettra en outre d’améliorer ses équipements (armes et accessoires) dans des oasis dédiées à la chose. Voilà qui s’annonce prometteur, d’autant plus que notre parcours sera jonché de pièges en tout genre, et il nous faudra souvent de nos qualités d’acrobates pour nous en sortir.

Enfin, The Rogue Prince of Persia est annoncé pour sortir dans un premier temps sur Steam en early-access le 14 mai prochain et paraitra par la suite sur d’autres plateformes que l’on imagine être la PlayStation 5, la Xbox Series X|S et la Nintendo Switch. À noter aussi que la bande-son du jeu est composé par le musicien américano-perse ASADI et qu’elle devrait donc apporter là aussi une teinte assez inédite à ce que l’on connait de la licence musicalement.