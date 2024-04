Triple-I initiative – Quelques grosses annonces 100% indés !

Lassé des conférences qui, à coup de trailers truqués, d’interventions de guest stars ou de placements de produits, finissaient par mettre le jeu au second plan, Evil Empire, développeur de Dead Cell a voulu mettre sur pied un événement uniquement sans artifice ni sponsors. Cette Triple-I initiative a plu, et le développeur a été rejoint par quelques collègues, suffisamment pour créer une vidéo d’annonces de 45 minutes avec quelques « world premieres » chères aux gros rendez-vous.

Au final, un joli programme, même si ce dernier fut pour une bonne moitié constitué de jeux déjà sortis. Quelques portages ont ainsi été annoncés : Vampires Survivors arrive (enfin) sur PlayStation après avoir été essoré sur les autres supports. Il se pare pour l’occasion d’une extension baptisée Operation Guns aux couleurs de la licence arcade Contra.

Plus intéressant, l’open world calédonien Tchia arrive sur Switch, où il sera complètement à sa place. Un très bon titre à mettre dans les mains des jeunes joueurs à la fois pour les thématiques qu’il aborde, mais aussi pour son côté « initiation au monde ouvert » et son volet découverte culturelle, mettant en avant la langues, les paysages et les traditions de Nouvelle Calédonie.

Enfin, l’excellent et complètement déjanté (c’est ici particulièrement le cas de le dire !) What the Car ?, qui fait suite aux non moins excellents What the Golf ? et What the Bat ? (l’une des rares expériences VR immanquables !) s’échappe du service Apple Arcade, laissé à l’abandon, pour trouver asile sur Steam.

Côté extensions, V Rising est le prochain jeu, après Dead Cells, à recevoir un cross-over avec Castlevania. Les hits indés Darkest Dungeon II et Risk of Rain 2 recevront eux-aussi des extensions prétextes à les ressortir, tout comme le jeu de détective en voxels Shadow of Doubt. Brotato se voit augmenté d’un mode co-op local, tandis que Palworld accueillera un très réclamé mode Arena, pour se rapprocher de son illustre modèle, et peut-être faire revenir une partie des joueurs déjà lassés par le buzz.

Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont évidemment les annonces de cette Triple-I initiative. Wasabi Games, soutenu par Gearbox, a ainsi livré des images de RKGK (pour Rakugaki), un jeu de grapheur cyberpunk, avec des accents de Jet Set Radio remis (une nouvelle fois) au goût du jour. 33 Immortals, décrit parfois comme un « mini MMO » basé sur le raid de donjons ouvre sa beta le 24 mai prochain. Laysara: Summit Kingdom, un city builder qui se distingue par sa situation montagneuse, ouvrait sa beta lui immédiatement après le show ; beta qui reste accessible. Dinolords nous fera, lui , résister à une invasion vikings… chevauchant des dinosaures ! Un RTS au potentiel de contenu WTF à ne pas négliger !

Surtout, les grosses annonces de cette Triple-I Initiative furent d’abord l’annonce d’un Never Alone 2. Le premier épisode de ce platformer 2D avait enchanté la critique il y a presque 10 ans maintenant, tant par sa « mignonitude » que par son propos. Ce second épisode passe à la 3D et on espère la même réussite. Grosse révélation du programme, Evil Empire collabore avec Ubisoft pour proposer The Rogue Prince of Persia, une variation de la licence façon roguelite dans un style graphique orienté cartoon. Le trailer est très dynamique, et connaissant le savoir-faire du studio, on peut espérer un bon jeu !

Enfin, LE titre espéré pour cette soirée a fait son apparition avec quelques secondes d’animation sans images de gameplay : Slay the Spire 2, le jeu qui a retourné le style deckbuilder, revient avec une suite. L’early access ouvre en 2025…

Vous retrouverez l’ensemble de ces annonces en images dans la vidéo complète Triple-I Initiative ci-dessous !