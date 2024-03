Sea of stars – Le meilleur jeu indé de 2023 en a encore sous le pied

L’année 2023 en jeu vidéo était sous le signe du clinquant, du jeu à (très) gros budget, véritable vitrine du média pour le grand public, et dont la plupart des titres était de haute qualité, éclipsant au passages les autres productions plus modestes. Et pourtant, certaines d’entre elles ont réussi à se faire une place au milieu de ces cadors du marché, comme par exemple celui qui a été élu meilleur jeu indépendant de l’année aux Game Awards, Sea of Stars.

Sabotage Studio, à l’origine du titre, s’était déjà distingué en 2018 en publiant l’excellent The Messenger, jeu d’action en 2D réactualisant un genre très prisé de l’ère 16/32 bit, et à donc récidivé en s’attaquant cette fois aux codes du J-RPG des années 90/2000 tel que Chrono Trigger. Avec succès donc puisque l’on apprend aujourd’hui que le Sea of Stars a dépassé les cinq millions de joueurs.

Un chiffre à prendre évidemment avec un peu de recul car, si la réussite du titre est indéniable, sa présence le jour de sa sortie dans les abonnements Xbox Game Pass et PlayStation Plus Extra ajoute forcément un public supplémentaire qui a pu s’y tester sans pour autant y rester. Néanmoins, malgré ce type de recensement qui fausse la vision de la performance commerciale réelle d’un jeu, ce résultat reste tout à fait remarquable.

Une version physique du titre va d’ailleurs être disponible le 10 mai prochain, de quoi ajouter quelques ventes supplémentaires pour le studio canadien. De plus, les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, nous en avons appris plus sur l’avenir autour du titre. En effet, une mise à jour offrira la possibilité de vivre l’aventure avec deux compagnons en local, chaque joueur ayant la possibilité de contrôler l’un des protagonistes durant l’exploration et les combats.

Aussi, outre ce mode « Single Player + », un contenu narratif supplémentaire est en développement actif depuis quelques mois. Baptisé Throes of the Watchmaker (les affres de l’horlogère), cette nouvelle histoire nous permettra d’en apprendre plus sur la mystérieuse horlogère rencontrée durant l’aventure principale et sur les liens entre les deux jeux du studio. Le prétexte parfait pour retrouver Garl et ses amis pour quelques heures de plaisir en plus.

Bien que l’on puisse imaginer qu’elles sortiraient dans le courant de l’année, aucune date n’a pour le moment été communiquée. On a en tout cas très hâte de pouvoir s’y replonger pour découvrir l’univers étendu imaginé par les créatifs du studio et, qui sait, peut-être même découvrir quelques bribes d’information sur leur prochain projet dont l’existence a été révélée en fin d’année dernière.