Trails through Daybreak – Cap sur l’été

Il y a quelques semaines, Falcom venait à nous avec l’une de ses licences cultes pour nous en dire plus sur sa sortie européenne. C’est ainsi qu’Ys X: Nordics, déjà disponible au Japon, avait pris rendez-vous avec son public pour l’automne de cette année 2024. Le jour exact de son arrivée est pour le moment imprécis, mais en attendant d’avoir plus de certitude sur le sujet, son développeur braque désormais le projecteur vers une autre de ses licences.

La série en question a déjà pu être abordée ici même sur NewGame + par le biais de ces derniers épisodes sortis l’année dernière. Il s’agit de la fameuse saga The Legend of Heroes qui amorcera son retour en occident très bientôt avec l’opus Trails through Daybreak. Sa date de sortie, qui jusqu’à présent était calée à un vague été 2024, n’est désormais plus un mystère : NIS America et Falcom viennent d’annoncer sa parution (avec une vidéo notamment) pour le 5 juillet prochain sur PS4, PS5, Switch et PC.

En format physique, le jeu se présentera en deux éditions, lesquelles auront des visées bien différentes. La première, la plus commune et la moins chère, est la Deluxe Edition qui, mis à part le disque du jeu bien entendu, contiendra un mini artbook et la bande-son en version dématérialisée. Si celle-ci intéressera le fan modéré, la deuxième sera avant tout une pièce qui attirera pleinement le regard de l’inconditionnel de la saga.

Cette Limited Edition (de son nom) existe également en deux déclinaisons. Le contenu aura une seule différence, l’une proposera une peluche, l’autre non. Mais pour les deux, voici les items qui vous attendent : outre les deux éléments de la Deluxe Edition, on note la présence d’un steelbook, une « collector box » et d’autres goodies. Des objets que l’on vous laissera découvrir via la page des précommandes. Lesquelles précommandes ne dureront sans doute pas très longtemps. Car, à l’heure qu’il est la moitié du stock semble avoir été écoulée…

Un peu moins de quatre mois donc avant la date fatidique. Pour patienter jusque là, Falcom et NIS America proposent de redécouvrir les deux volets Trails of Cold Steel III et IV, qui ont rejoint le 16 février dernier le catalogue de la PS5.