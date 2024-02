Ys X: Nordics – Adol et Karja accostent enfin en Europe

Ys. Deux lettres qui éveillent en nous d’impérissables souvenirs. Lorsque l’on évoque les plus grandes séries du J-RPG, on pense naturellement à Final Fantasy, qui en est déjà à son seizième jeu numéroté (et même plus si on y inclut les suites), Dragon Quest et ses onze opus canoniques ou, pourquoi pas, les Tales of avec dix-sept épisodes principaux, et au moins autant de spin-offs depuis 1995. Mais n’oublions surtout pas la licence de Falcom qui a fêté ses trente-cinq ans avec une nouvelle aventure : Ys X: Nordics.

Née en 1987 sur Master System et NES, entre autres, les Ys font aujourd’hui partie des séries de J-RPG les plus populaires parmi les amateurs du genre grâce notamment à la sortie de l’excellent huitième opus, Lacrimosa of Dana, sorti et surtout traduit dans la langue de Molière sur PS4 en 2017 puis l’année suivante sur Switch. Autant dire qu’après un neuvième titre tout aussi réussi, nous sommes dans les starting-blocks pour accueillir le nouveau récit des aventures d’Adol Christin.

Une attente qui atteindra très bientôt son terme puisque c’est à présent confirmé, Ys X: Nordics sortira bien dans nos contrées cet automne sur PS4, PS5, Switch et PC. Nous pourrons alors nous aussi participer aux festivités de ce trente-cinquième anniversaire… pour ses trente-sept ans. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.

Ainsi, nous pourrons découvrir la nouvelle épopée d’Adol, accompagné cette fois par Karja, une fière et énigmatique pirate avec qui un lien mystérieux semble exister, tissé par le pouvoir du mana et, évidemment, par la force du destin. De fait, piraterie oblige, nous naviguerons cette fois sur les flots pour aller d’îles en îles et tenter de démêler les fils de la guerre entre les navigateurs normands et les immortels et monstrueux Griegers.

Au sein de ce conflit, et c’est l’une des nouveautés de cet épisode, nous participerons à des batailles navales qui semblent presque plus palpitantes que celles proposées par Skull and Bones. Blague à part, et c’est l’une des forces de la saga, Ys X: Nordics devrait nous proposer une aventure avec un grand A durant laquelle l’accent sera mis sur le dynamisme et l’exploration, car sur terre comme en mer, ce sont l’accessibilité et le plaisir immédiat du joueur qui sont les priorités des développeurs.

Aux côtés de Karja donc, avec qui il nous sera possible de switcher à tout moment, nous serons amenés à occire bien des monstres via un système de combat, et de combo, toujours aussi dynamique que celui des opus précédents. Du classique auquel s’ajoute une mécanique de revanche, issue de la liaison entre Adol et Karja, et qui fonctionne, basiquement, comme un contre spécial permettant d’emmagasiner de la puissance afin de la retourner contre l’adversaire.

En bref, de l’exploration et de la bagarre, mais de la bagarre plus fine qu’il n’y paraît grâce à un grand nombre de capacités à débloquer et améliorer et à un arbre de compétences assez imposant permettant d’affiner sa stratégie pour surmonter les affrontements les plus délicats. N’y passons pas par quatre chemins, depuis son annonce en 2022, cet Ys X: Nordics nous fait très envie. Les développeurs de Falcom continuent d’affiner leur formule en lui incorporant à chaque épisode un petit plus qui arrive bien souvent à faire mouche.

Ici, le duo Adol/Karja nous promet des affrontements très axés sur les contres et l’utilisation ou non de leur lien selon la situation et la promesse d’une aventure où leur complémentarité sera mise à l’épreuve. Rendez-vous est donc pris pour l’automne prochain afin de découvrir une nouvelle aventure du héros roux, quelques semaines seulement après la sortie du dernier épisode de l’autre série phare de Falcom, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, à paraître cet été. Une année 2024 qui s’annonce comme historique pour le J-RPG !