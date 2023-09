Trails Through Daybreak – En route pour l’Occident en 2024

Quelques mois après la sortie européenne de Trails Into Reveries (et un jour avant celle du spin-off The Legend of Nayuta) Nacom est venue au-devant des fidèles occidentaux pour faire quelques belles annonces. De nouvelles arrivées viennent en effet d’être confirmées par le studio japonais.

Mais il ne faudra pas s’attendre à des parutions totalement inédites, les jeux existants déjà çà et là sous d’autres formes. Par exemple, en ce qui concerne notre première information, le titre est déjà disponible au Japon depuis 2021 sur PS4 et depuis 2022 dans le reste de l’Asie. Ce jeu, c’est Kuro no Kiseki, qui, en dehors de son pays d’origine, prendra le titre de Trails Through Daybreak. Un titre qui a, par ailleurs, connu une suite, le bien nommé Kuro no Kiseki II.

Attendu pour l’été 2024 (sur PS5, PS4, Switch et Steam), sans date précise, le volet débute un tout nouvel arc dans la série des Trails et, par conséquent, ouvre le passage à de nouveaux héros. Parmi eux se trouve Van Arkride, qui occupe le statut de « spriggan ». Autrement dit, il est question d’un individu enchaînant tout type de boulots au sein du royaume de Calvard. Négociateur, chasseur de prime ou encore enquêteur…

Comme les précédents opus parus à ce jour, le public francophone désireux d’approcher l’aventure n’aura pas la tache facile, le texte étant seulement traduit en anglais. Une configuration que les amateurs connaissent bien. Il n’y aura donc rien de surprenant, du moins de ce côté. En revanche, côté gameplay, il y aura quelques innovations, comme le fait d’alterner deux styles de combats différents : le traditionnel tour par tour qui définit la série ainsi que du combat en temps réel.

S’il faudra attendre jusqu’à l’été prochain pour mettre la main sur ce nouvel opus, les joueurs auront cependant l’occasion de se replonger dans la série dès « début 2024 » avec le retour de Trails of Cold Steel III (rare volet à avoir bénéficié d’une traduction française) et IV sur PS5 (comme l’avait notamment annoncé le référencement de l’ESRB il y a peu). Ces derniers seront ainsi vendus de manière individuelle via le PS Store, mais aussi en format physique en pack de deux jeux.