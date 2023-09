Unicorn Overlord – Le renouveau du tactical RPG par Vanilleware

Unicorn Overlord s’est dévoilé pour la première fois lors du dernier Nintendo Direct, il est le fruit de la collaboration entre le studio Vanillaware et Atlus, déjà partenaires sur 13 Sentinels Aegis Rim. Ce dernier avait notamment marqué les esprits de par son savant mélange entre visual novel et tactical RPG.

Cette singularité en faisait un produit unique. On se rappelle des ambitions démesurées en matière de scénario qui offraient des personnages haut en couleur même si assez complexe dans son ensemble. Il fallait savoir s’accrocher pour saisir tous les tenants et aboutissants de cette histoire temporelle.

Concernant leur prochaine création, Vanilleware ne semble pas avoir réfréné sa folie des grandeurs. Après tout, ils l’annoncent eux-mêmes : le renouveau du RPG tactique fantastique, rien que ça.

Dans Unicorn Overlord, l’histoire prendra place à Fevrith, une terre rongée par le mal et la discorde. En tant que prince déchu, il vous faudra monter une armée pour récupérer vos terres et affronter votre propre destin. 60 personnages seront disponibles pour vous aider dans cette entreprise et gagner en réputation à travers les cinq royaumes du jeu. Il s’agira d’évoluer dans une map 2D dont la patte Vanillaware transpire dans les moindres recoins. Le studio promet d’ailleurs un univers vaste à explorer et un système de combat innovant.

Pour être complet, notons qu’une édition collector bien fournie sera également disponible à l’achat. Elle contiendra, en plus de la version physique du jeu, un coffret »premium », 2 CD de la bande-originale en 16 bits, un artbook de 123 pages, un jeu de cartes, des jetons et des marqueurs. Elle disposera également du pack de blasons ATLUS X Vanillaware, un DLC de précommande qui vous permettra de personnaliser le drapeau de votre armée aux couleurs d’Odin Sphere, Dragon’s Crown et de 13 Sentinels: Aegis Rim.

L’annonce d’Unicorn Overlord a été accueilli par la rédaction comme une véritable bouffée d’air frais durant ce Nintendo Direct, parmi la ribambelle de remasters, remakes et DLC annoncés à la chaine durant cet évènement. Le jeu sortira le 4 mars 2024 sur Switch, Playstation 5, Playstation 4 (en digital) et Xbox Series.