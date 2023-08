Sword of Convallaria – Un nouveau Tactical aux airs de FFT

Ces dernières années, après avoir été délaissé pendant tant de temps, le Jeu de Rôle Tactique (T-RPG) est de retour sur le devant de la scène pour notre plus grand plaisir. Et avec des titres comme Triangle Strategy, Tactics Ogre Reborn, Fire Emblem, Mario + Lapins Crétins ou le futur très attendu (au moins par nous) Persona 5 Tactica, l’offre est devenue particulièrement pléthorique pour les amoureux de batailles stratégiques qui pourront encore plus se réjouir en découvrant Sword of Convallaria un titre adoubé par Monsieur Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story…).

Avec le titre du studio chinois XD Games, généralement spécialisé dans les jeux mobiles, nous aurons droit à des affrontements au tour par tour, à la Final Fantasy Tactics donc, dans un magnifique enrobage de pixel. Les premières images que l’on peut découvrir au travers du trailer diffusé pour l’occasion laissent entrevoir une très belle direction artistique. Effectivement nous aurons, comme bien souvent, affaire à un univers heroic-fantasy ou chevalerie et magies se mêleront dans un scénario empli de romances et de trahisons, mais il n’y a nul besoin d’être original pour être envoutant, si tant est que la narration suive.

Toujours en développement, Sword of Convallaria disposerait déjà de près d’un millier de stages répartis sur 300 cartes différentes. Au vu de la quantité de ce qui nous est pour le moment annoncé, on peut légitimement supposer que le titre regorgera de quêtes annexes en tous genres, certaines impactant peut-être même le scénario principal puisque le titre proposera plusieurs fins possibles aux tacticiens les plus fins et courageux.

Bien que ce premier trailer soit plutôt alléchant, laissant par ailleurs transparaître que nos choix durant les dialogues impacteront véritablement le cours de l’histoire (ce qui sera évidemment à confirmer ou non une fois le jeu entre nos mains), beaucoup de zones d’ombres restent encore à éclaircir. Comment évolueront nos troupes ? Y aura-t-il un système de job pour favoriser la liberté d’approche des combats ? La mort de nos alliés en combat sera-t-elle définitive ? Quel sera le modèle économique du jeu (Premium, Free-to-play, microtransactions…).

Des questions qui trouveront, on l’espère, des réponses lors de la prochaine prise de parole du studio prévue pour « bientôt » (d’une redoutable précision). One peut tout de même supposer que cela se produira d’ici quelques semaines car bien que Sword of Convallaria n’ait pour le moment aucune date de sortie définir, il reste tout de même prévu pour paraître d’ici à la fin de cette année. Il est même d’ailleurs déjà possible de se préinscrire sur l’Appstore et Google Play ou de le mettre en favoris sur Steam afin d’être immédiatement prévenu de son arrivée. Reste à savoir maintenant quand aura-t-on le temps d’y jouer dans cette année qui est, à n’en pas douter, une des plus prolifique et qualitative de l’histoire.