Tactics Ogre: Reborn – Renaissance d’un mythe

Sorti en 1995 sur Super Nintendo, puis porté sur la première PlayStation et sur Sega Saturn, Tactics Ogre: Let us Cling Together est toujours resté dans l’ombre d’un autre géant du tactical RPG : Final Fantasy Tactics. Pourtant, c’est en 2010 que l’on a vu réapparaître ce monument du RPG tactique agrémenté de belles nouveautés sur la regrettée PSP. Bien que toujours resté aussi confidentiel, Square Enix lui offre aujourd’hui une nouvelle chance de trouver la lumière en le remettant au goût du jour dans une version sobrement intitulée Tactics Ogre: Reborn.

Qu’attendre alors de cette nouvelle mouture ? L’éditeur nous a déjà dessiné quelques contours de son nouveau remaster/remake. Ainsi, nous retrouverons le jeu sorti sur PSP avec des graphismes et une bande sonore améliorée. Le gameplay devrait être affiné afin de mieux correspondre aux exigences des joueurs contemporains. Il a notamment été ajouté un système de sauvegarde automatique, mais on peut imaginer que d’autres options de conforts seront également de la partie. Dans le même ordre d’idée, le rythme du jeu, souvent mis à mal dans les jeux du genre, semble avoir été optimisé afin d’éviter une certaine lassitude.

Afin d’offrir aux joueurs un plus grand panel de stratégies, le système de niveau par classes a été remplacé par des niveaux individuels pour chaque unité. Mais bien sûr, ce ne sont pas les seuls choix auxquels nous devrons répondre puisque, comme l’épisode original, Tactics Ogre: Reborn propose un scénario très mature à plusieurs embranchements conduisant à près d’une dizaine de conclusions différentes.

Au rang des bonnes nouvelles encore, on pourra noter que Tactics Ogre: Reborn bénéficiera d’une localisation de ces dialogues. Alors que le titre originel n’en avait jamais eu l’honneur, nous pourrons cette fois découvrir l’histoire de Denam Pavel et sa sœur Catiua dans la langue de Molière. Un véritable plus tant l’intrigue fait partie intégrante de son statut de jeu culte. Il n’y a donc plus aucune aucune excuse pour passer à coté cette fois.

Square Enix semble avoir mis les petits plats dans les grands pour ce retour prévu en physique et dématérialisé le 11 Novembre prochain sur PS4, PS5 et Switch. Une édition collector du jeu a même été annoncée mais elle ne quittera malheureusement pas le sol nippon. Nous pouvons néanmoins nous consoler avec un sublime Steelbook offert pour les premières précommandes sur le site officiel de l’éditeur.