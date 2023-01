Disgaea 7: Vows of the Virtueless arrive cette année en Europe

Nippon Ichi Software continue son petit bonhomme de chemin dans l’univers du jeu vidéo avec de plus en plus de titres sortant sous sa bannière. On pense notamment à GrimGrimoire Once More, à paraître chez nous le 4 avril prochain (le Japon ayant déjà eu droit à sa version), la saga des Ys dont on attend fébrilement le dixième opus ou encore le méconnu mais très sympathique survival horror 2D Yomawari: Lost in the Dark. Mais s’il y a bien une saga phare chez l’éditeur nippon, au point que sa mascotte en est issue, c’est bien cette fameuse série de tactical RPG qui revient avec un nouvel épisode : Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

Déjà annoncé à la fin du mois d’août dernier, avec une sortie pour l’archipel qui s’est déroulée il y a quelques jours, NiS America a profité de ces trente ans (déjà !) pour officialiser ce dont nous ne doutions pas vraiment : Disgaea 7: Vows of the Virtueless sera bien disponible en Occident, et donc en France, dès cet automne sur PS4, PS5 et Switch. Nous pourrons donc nous adonner aux joies de combats déjantés au tour par tour pendant des dizaines et même des centaines d’heures pour les plus acharnés dans un épisode qui s’annonce toujours aussi addictif. Le tout, comme c’est le cas depuis plusieurs épisodes maintenant, traduit dans la langue de Robespierre.

Parmi les nouveautés que proposera Disgaea 7: Vows of the Virtueless, on notera la présence d’un tout nouveau système de réincarnation d’objets qui, à l’instar de ce qui existe déjà pour les protagonistes, permettra de réinitialiser le niveau d’une arme par exemple afin de lui octroyer divers bonus statistiques notamment. La « Gigantification », l’aptitude d’un ennemi ou allié à augmenter considérablement sa taille, devrait aussi offrir d’intéressantes situations de combat. Et bien sûr, comme d’habitude, nous pourrons expérimenter de nouvelles classes de personnage, et un univers tout beau, tout neuf, inspiré du Japon médiéval.

Pour l’occasion, NiS, comme à son habitude, parera son édition physique de ses plus beaux atours. En effet, la version dite « Deluxe » inclura, en plus du disque de jeu, un mini artbook et la bande originale de l’œuvre (en numérique cependant). Mieux encore, une édition collector de Disgaea 7: Vows of the Virtueless a été confirmée il y a quelques heures avec moult bonus physiques intéressants.

On retrouvera donc dans ce coffret un steelbook, un artbook hardcover, la bande originale (sur deux CD cette fois), un petit présentoir d’art Byoubu et une tasse à thé Yunomi « Guerriers du Netherworld ». Cette édition limitée, uniquement commercialisée sur le site officiel de l’éditeur, devrait être disponible à la commande d’ici quelques jours au alentours des 160 €. Et vous, êtes-vous prêt à craquer ?