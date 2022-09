Disgaea 7 – Nippon Ichi Software annonce son prochain Tactical

Lorsque l’on parle de RPG Tactiques, trois séries nous viennent instantanément en tête. Fire Emblem qui a magnifiquement su revenir sur le devant de la scène depuis l’épisode Awakening sur Nintendo 3DS, Final Fantasy Tactics dont le cousin proche Tactics Ogre va refaire parler de lui dans quelques semaines avec sa version Reborn, et celle qui nous intéresse aujourd’hui avec son nouvel opus annoncé : Disgaea 7.

Moins de deux ans après la sortie sur Switch de Disgaea 6: Defiance of Destiny, également porté sur PS4 en juin dernier dans une édition complète, Nippon Ichi Software remet donc le couvert avec son Tactical RPG toujours aussi loufoque. Et il n’y a pas besoin de chercher bien loin pour s’en convaincre puisque Disgaea 7 débutera avec la rencontre dans un Netherworld inspiré du japon féodal entre Fuji, un samouraï, et Piririka, une véritable otaku.

Les fans ne devraient pas se sentir dépaysés par cette nouvelle aventure qui utilisera la majorité des mécaniques déjà éprouvées dans les précédents épisodes. Néanmoins, les développeurs ne se sont pas contentés de simplement y greffer un nouvel univers. En effet, Disgaea 7 proposera des subtilités supplémentaires afin de rendre les affrontements encore plus stratégiques, à commencer par le ‘“Superdreadnought” qui pourra transformer en géants alliés comme ennemis.

Au rang des nouveautés particulièrement alléchantes, Disgaea 7 propose un nouveau système de réincarnation. Alors que nous y étions déjà habitués pour nos personnages en leur permettant de retomber au niveau 1 tout en conservant de nombreux bonus, voici qu’à présent les armes et objets pourront aussi en bénéficier. De quoi pousser encore plus loin des limites déjà au-delà du raisonnable.

Toujours plus, c’est bien là une maxime qui colle parfaitement à la série des Disgaea. Plus d’objets, plus de niveaux, plus de tout et n’importe quoi – dans le bon sens du terme – en somme. Annoncé uniquement au japon pour le 26 janvier 2023 pour PS4 et PS5, nul doute que Disgaea 7 trouvera le chemin de l’occident au cours de l’année. On devrait d’ailleurs en apprendre un peu plus sur le titre lors du NISA Showcase qui se déroulera le 7 septembre prochain sur la chaine Twitch de l’éditeur. En attendant, on continue à s’imprégner de l’ambiance unique de la saga avec ce premier trailer du jeu.