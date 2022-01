[Rumeur] Un nouveau Fire Emblem pour 2022 ?

Le moins que l’on puisse dire au sujet de Fire Emblem, c’est que cette série revient de loin… En effet, si aujourd’hui elle profite d’une fanbase plus que raisonnable (on parle quand même de près de 3 millions de joueurs réguliers depuis les épisodes GameBoy Advance jusqu’à Three Houses sur Switch), elle les doit notamment à la présence d’une partie de son casting gargantuesque dans Super Smash Bros. mais aussi à sa volonté de renouveler ses codes à chaque épisode, aussi bien graphiquement qu’en termes de mécanique. Et, si on en croit les rumeurs qui nous réunissent ici à l’heure de votre lecture, un nouvel épisode pourrait bien rallonger la sauce cette année.

Vous allez nous dire que ce n’est pas nouveau… Que des rumeurs tournent autour de la licence depuis des années, certaines évoquant des remakes des épisodes GameCube ou Nintendo Wii, l’occasion pour ceux qui ont découvert Ike avec Smash Bros. de découvrir son périple, d’autres entourant plutôt les épisodes Super Nintendo, cette fois l’occasion pour Nintendo de recycler de vieilles cartouches… Et d’une certaine manière, ces rumeurs continuent de vivre au travers de celle que nous allons partager avec vous aujourd’hui, des rumeurs issus de 3 différentes sources qu’il vaudra mieux prendre avec du recul (ces leakers ayant une carrière aux résultats plutôt mitigées…).

La première rumeur n’est pas la plus récente mais elle est cohérente dans le schéma qui se dessine aujourd’hui (enfin, ça, nous vous en laissons juges). Nous la devons à Zippo, un internaute qui n’est pas inconnu de nos colonnes et qui nous annonçait l’été dernier que Nintendo, et plus particulièrement Intelligent Company, bosserait actuellement sur un remake de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War. Pas grand chose en plus à se mettre sous la dent de ce côté si ce n’est que ce remake du 4ème volet de la série serait développé par Intelligent System en solo, sans apport de Koei Tecmo. Maigre ? Nous n’osions pas le dire !

Alors qu’allez-vous penser des prédictions de NateTheHate ? Encore un habitué de nos colonnes qui, lui, a pris la parole en vidéo en début d’année et qui ne se contente pas seulement de parler de titres mais élabore au point de trouver des fenêtres de sortie. Oui, et il parle effectivement au pluriel parce que selon lui, non seulement un remake de Fire Emblem 4 serait de la partie (et sortirait en 2023) mais un titre inédit pourrait être annoncé et sortir dans l’année. D’après ses sources, ce dernier serait conçu par l’équipe derrière Three Houses et devrait pousser plus loin encore les changements que la série a vécu avec sa sortie sur Nintendo Switch.

Jamais 2 sans 3, hein ? Pour ce dernier, c’est sur Twitter que ça se passe avec @SamusHunter. Dans un thread daté du 17 janvier, l’utilisatrice fait le tour des derniers bruits de couloir parvenus à ses oreilles et l’un d’entre eux concernent naturellement la série dont les personnages principaux ont souvent les cheveux bleus… (ou verts). Selon elle, le remake de Genealogy of the Holy War, prévu à l’origine sur 3DS, devait accueillir de nouveaux personnages, des mécaniques inédites ainsi que des nouveautés en termes d’histoire. Seulement, elle précise aussi que ce projet aurait rejoint la longue liste des projets annulés et que rien n’indique qu’Intelligent System ait décidé de porter le projet vers la Switch. En revanche, un épisode serait prévu dans l’année.

Bon, on va pas tourner autour du pot, il nous est difficile de prendre ces rumeurs au sérieux d’autant qu’on dirait vraiment que ça essaie de faire du bruit avec pas grand chose… Un Fire Emblem pour 2022 ? Si nous voulons volontiers y croire, que ce soit un épisode original ou un remake, on a du mal à imaginer que Nintendo va sortir ou éditer dans la même année 3 jeux de stratégie puisque nous attendons déjà Triangle Strategy pour mars et Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp pour avril… Ceci dit, nous ne sommes pas à l’abri d’une erreur et, puisque la stratégie semble avoir trouvé son public sur l’hybride, pourquoi pas un « jamais 2 sans 3 » là aussi, hein ? Après tout, quand on aime, on ne compte pas !