Qui sont Marth et Roy, les héros trop méconnus de Fire Emblem ?

Vous jouez avec tous les jours ; dans toutes vos parties, ils sont vos avatars ; vous les choisissez parce qu’ils vous ressemblent, parce qu’ils sont charismatiques ou tout simplement, vous laissez le hasard décider pour vous, mais les connaissez-vous réellement? Par le biais de cette rubrique, nous vous invitons à réfléchir le jeu vidéo et à vous intéresser plus en détail à ces personnages qui nous ont vu grandir.

À l’occasion des 30 ans de la franchise Fire Emblem, Nintendo propose à ses joueurs Switch de découvrir (ou redécouvrir) le tout premier épisode intitulé Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light, dont la sortie est calée au 4 décembre. Ce jeu n’étant jamais sorti chez nous, ce portage nous offre l’occasion de discuter des origines de certains personnages illustres de cette licence emblématique démarrée en 1990 sur NES. Question : qui sont Marth et Roy ?

Pour certains d’entre vous, la réponse peut paraître facile et évidente et vous répondrez sans hésitation qu’il s’agit de personnages de Fire Emblem ou appartenant au casting de Super Smash Bros. On a envie de dire, c’est bien le minimum, oui ! Beaucoup d’inconnues subsistent au sujet de ces personnages qu’on ne connaît chez nous que depuis 2002 avec leur apparition dans Super Smash Bros. Melee. Qu’à cela ne tienne, d’ici la fin de ce sujet, vous les connaîtrez presque intimement.

Fire Emblem: Ankoku Ryû to Hikari no Tsurugi, ou Fire Emblem: The Dark Dragon and Sword of Light pour sa traduction anglaise, est le premier jeu de la série Fire Emblem publié, au Japon en 1990, sur Famicom. Son personnage principal ? Nul autre que Marth et le gars, il a un CV long comme le bras ! Prince d’Altea et épéiste hors pair, il est le descendant direct d’Anri, le héros qui réussit à tuer le Dragon noir Medeus à l’aide de l’épée légendaire Falchion un siècle auparavant, Dragon qu’il devra lui-même affronter.

Tout n’est pas un long fleuve tranquille à Altea, pays où se déroule l’histoire ; en effet, Gharnef, un sorcier qui ambitionne de le conquérir, ressuscite Medeus, il assassine Cornelius, le père de Marth, et prend en otage sa sœur Ellis.

Notre protagoniste n’a d’autre choix que de fuir en exil sur l’île de Talys avec d’autres soldats Altean. Accompagné de Jagen, un paladin, et Sheeda, la princesse de Talys, notre fine équipe se mettra en quête de Falchion, l’épée sacrée, ainsi que de l’emblème du feu, seuls objets capables de mettre un terme aux méfaits de Gharnef et de Medeus, et ainsi de reconquérir son royaume.

Marth met son bleu de travail

Comme tout personnage passant l’épreuve du temps et apparaissant dans de nombreux titres, notre bon prince a énormément évolué au gré des saisons. Effectivement, difficile de nier que le héros était des plus… sommaires lors de sa première apparition. Incontestablement lié à l’esthétique en vogue à l’époque (et aux limitations techniques du support ayant accueilli son premier voyage), la couleur bleue lui fut attribuée et recouvre une bonne partie de son physique, quasiment de la tête aux pieds, littéralement.

Si ça a pour effet de rendre son sprite unique et donc remarquable au moindre coup d’œil (important puisque s’il meurt, c’est game over), ça n’empêche pas Marth d’aimer les accessoires et on parle ici d’une couronne dorée et de lanières de cuir… Un choix comme un autre, on vous avait prévenu au début de cet article, nous le connaîtrons intimement.

On n’a rien contre le cuir, loin de là, mais son style change un peu et ses futures apparitions semblent moins bondage-friendly. Si les lanières sont toujours d’actualité, elles ont fini par se poser sur des bottes (qui rappellent vaguement celles des pirates) et des protections au niveau des avant-bras. Un détail qui prouve qu’un look peut évoluer sans trahir ses origines. On note aussi l’apparition d’un pantalon et d’épaulières plus souples que les originales. Bref, un costume taillé pour le combat. Au niveau des couleurs, si c’est toujours très bleu, des teints plus sombres et une pointe de rouge permettent d’apporter un peu d’éclat au héros.

Finalement, hormis sa palette, le seul élément distinctif et qui ne change quasiment pas dans son look, c’est bien son épée. Parlons-en d’ailleurs de son épée, la Falchion qui équipe notre héros dans toutes ses apparitions, savez-vous d’où vient son nom ? Cette épée n’a en fait rien de légendaire puisque “falchion”, ou “fauchon” en français, est une arme courante de l’infanterie médiévale en Europe. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, la Falchion de notre héros n’en est même pas une.

Sans rentrer dans le détail et pour ne pas faire de hors-sujet, il s’agit ici d’une épée simple et droite à bout pointu, probablement taillée pour l’estoc vu son profilage et justifiant de fait son usage dans un autre jeu dans lequel il apparaît…

Super Marth Bros.

Ce n’est pourtant pas la série des Fire Emblem qui l’aura rendu célèbre, comme quoi avoir son propre épisode ne signifie pas forcement gloire et reconnaissance, mais bel est bien ses apparitions dans les jeux de combat Super Smash Bros. D’abord dans Super Smash Bros. Melee en compagnie de Roy en tant que personnage caché, puis en tant que personnage à débloquer dans Super Smash Bros. Brawl, 3DS, Wii U et Ultimate.

Notre prince Altean se bat à l’épée comme personne et n’a pas d’attaque à distance, son arme principale est bien sûr Falchion avec pour propriété spéciale d’infliger plus de dégâts quand elle touche avec la pointe. La popularité de Marth et Roy dans la série Smash Bros. aura contribué à exporter la saga des Fire Emblem à l’international à partir de l’épisode 7 , Fire Emblem: The Blazing Blade.

Le roi est mort, vive le Roy

Roy est quant à lui le personnage principale de l’épisode Fire Emblem: Fûin no Tsurugi, Fire Emblem: The Binding Blade pour sa version anglaise. Son nom viendrait du mot écossais “ruadh” qui signifie rouge et du mot Roy en vieux français qui veut dire…roi, le roi au cheveux rouge donc.

Héros charismatique et probablement le plus apprécié de la série, il est le fils de Eliwood, marquis de Pherae et sera le chef des armées de Pherae, de Lycia et plus tard d’Etruria. Nous connaissons le père de Roy, quant à sa mère, elle pourrait être Lyndis, Ninian, Fiora ou bien une autre femme, mais n’allez pas croire qu’il s’agit d’un père volage, mais plutôt, selon avec qui Eliwood aura obtenu un soutien dans l’épisode The Blazing Blade, il y fera une brève apparition à la fin du jeu.

Pourtant ce n’est pas dans Fire Emblem: The Binding Blade, son propre jeu, que Roy fera sa première apparition, mais dans le jeu de combat Super Smash Bros. Melee sorti un peu plus tôt. C’est bien l’apparition de Marth et Roy dans les Smash Bros. qui a suscité de l’intérêt pour la licence Fire Emblem en Occident et ils sont donc en grande partie responsables de sa publication à l’international avec comme premier épisode The Blazing Blade. Roy à été ajouté au dernier moment dans Super Smash Bros. Melee dans le but de promouvoir The Binding Blade encore en développement à ce moment.

Tout comme Marth, Roy est un expert du combat à l’épée, il utilise la “Binding Blade” (appelée épée des sceaux dans Melee ), avec comme attaque spéciale un coup d’épée qui peut vous mettre KO en une seule fois s’il est chargé au maximum.

Contrairement à la Falchion de Marth, sa lame est la plus puissante près de sa poignée plutôt qu’à sa pointe. Roy est dans l’ensemble un clone de Marth en moins puissant mais probablement avec plus de charisme, ce qui lui vaut d’avoir une base-fan très importante, ses caractéristiques ont été revues à la hausse dans Super Smash Bros. Ultimate, ce qui en fait aujourd’hui un excellent combattant.

Un Marth et ça Roy part

Maintenant que vous en savez plus sur ces deux personnages, il est grand temps d’aller arpenter les arènes de Super Smash Bros. et de découper vos adversaires à grands coups d’épée, ou pourquoi pas, s’essayer au portage du tout premier Fire Emblem, ou bien encore de jouer au dernier épisode sur Switch, Three Houses, afin de découvrir un nouveau héros qui fera peut-être un jour une apparition dans un futur jeu de combat.