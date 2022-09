GrimGrimoire OnceMore – Le retour d’un classique de Vanillaware

Depuis plusieurs années, Vanillaware met un point d’honneur à offrir un lifting à ces anciennes gloires. Après Odin Sphère et Dragon’s Crown, le studio à l’origine de l’excellent 13 Sentinels: Aegis Rim a annoncé au mois de mai dernier la remise au goût du jour d’un de ses titres sorti sur PS2 avec GrimGrimoire OnceMore.

Paru sur PS4 et Switch le 28 juillet 2022 au Japon, nous étions encore jusqu’à présent en attente d’une information quant à une éventuelle distribution du titre en occident. Une attente qui a désormais pris fin puisque Nippon Ichi Software à confirmé que GrimGrimoire OnceMore arrivera en Europe dès le printemps prochain. Et comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, une version PS5 sera également proposée.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel dans lequel on incarne une jeune magicienne, Lillet Blan qui revivra continuellement les 5 jours précédant sa mort et celle de ses camarades. En conservant ses connaissances magiques accumulées au fil des boucles et en recueillant les informations importantes autour de ce mystérieux événement, nous aurons donc pour tâche de l’aider à contrecarrer ce funeste destin.

Au rang des nouveautés pour cette nouvelle version, nous avons droit à un nouvel arbre de compétences, à une remasterisation technique notamment grâce à des graphismes en haute définition et à une amélioration de l’interface ainsi qu’à divers bonus tels qu’une galerie d’images à admirer. Malheureusement, aucune traduction en français n’est à prévoir. nous devrons donc à nouveau nous contenter de la langue de Shakespeare.

Pour nous faire plaisir lors de la sortie de GrimGrimoire OnceMore, nous aurons le choix entre deux belles éditions. Il y a la version Deluxe, qui inclut en plus du jeu un mini Artbook et la bande originale numérique et une édition collector plutôt bien fournie. En effet, celle-ci dispose d’un Artbook à couverture rigide, de l’OST sur deux disques, d’un poster en tissu, d’un présentoir en acrylique, de quatre porte-clés et de cinq cartes illustrées. Il nous en coûtera environ 90 € pour acquérir ce coffret, uniquement commercialisé sur le site de l’éditeur.

Il ne resterait donc plus que Muramasa: The Demon Blade, sorti sur Wii, comme candidat à un éventuel lifting pour nos machines modernes. Qui sait, peut être qu’un jour Vanillaware se penchera sur la cas de son titre le plus apprécié de son catalogue. En attendant, nous ne saurions que trop vous conseiller d’en prendre plein les mirettes avec le nouveau trailer de GrimGrimoire OnceMore diffusé pour l’occasion.