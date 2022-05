GrimGrimoire Once More – Des nouvelles de VanillaWare

Après s’être pris une nouvelle volée de compliments suite à la récente publication sur Switch du très bon 13 Sentinels: Aegis Rim, VanillaWare regarde vers l’avenir et nous donne des nouvelles de son prochain titre à sortir.

« Regarde vers l’avenir, pas tout à fait » nous rétorquera le lecteur ronchon. Parce qu’en effet, le prochain jeu des studios sera un remaster d’un jeu PlayStation 2 sorti en 2007 : GrimGrimoire. Titré GrimGrimoire Once More (« GrimGrimoire encore une fois », en français), ce remaster reste dans l’air du temps, puisqu’il narre les aventures d’une apprentie sorcière bloquée dans une boucle temporelle – le gimmick le plus vu l’année dernière (de Deathloop à Returnal en passant par 12 Minutes…).

Pour le reste, il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel à l’esthétique particulièrement reconnaissable et propre au studio. Dragon’s Crown n’est en effet pas très loin à la vue du nouveau trailer qui présente le casting du jeu. Au menu de ce GrimGrimoire Once More, il faut compter sur le passage en HD, qui viendra magnifier les illustrations 2D toujours superbes de VanillaWare, un affichage adapté aux écrans larges, ainsi qu’un nouveau mode difficile qu’on nous promet particulièrement relevé et la possibilité de sauvegarder à n’importe quel moment du jeu. Un mode avance rapide permettra aussi de passer les séquences narratives.

Le jeu sortira cet été sur Switch et PS4 (ainsi que sur PS5 grâce à la rétro-compatibilité), mais au Japon uniquement pour le moment. Cependant, peu de jeux VanillaWare restent inédits en Europe, le premier GrimGrimoire était lui-même sorti en version PAL. Si on ajoute à cela le succès critique et public de 13 Sentinels: Aegis Rim, on se dit qu’il y a de grandes chances que le jeu arrive jusqu’à nous ! Et pour les amateurs de jolie 2D qui préfèreront l’inédit, on ne saura que trop leur conseiller de jeter un œil à Sword of the Vagrant, qui louche franchement du côté de Muramasa: The Demon Blade, chef-d’œuvre de VanillaWare. Déjà disponible sur Steam, le titre arrive sur consoles en juin prochain.