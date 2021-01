13 Sentinels: Aegis Rim réalise de bonnes ventes pour sa première année

13 Sentinels: Aegis Rim aura mis du temps à sortir du chapeau de Vanillaware, mais après des années à nous le faire miroiter et une annulation PS Vita plus tard, le jeu nous parvenait enfin, et nous l’avions trouvé plutôt bon dans son genre. Un jeu avec des défauts, mais qui tente des choses intéressantes, en s’articulant autour d’un scénario très riche, du visual novel pour la narration, et de la stratégie pour le gameplay. Si le visual novel pouvait nous sembler être un genre beaucoup trop “spé” pour nous autres occidentaux il y a encore quelques années, force est de constater que l’on commence à nous y mettre, puisque ce genre se vend finalement de mieux en mieux, avec même parfois des localisation pour booster le tout.

Dans le cas de 13 Sentinels: Aegis Rim, nous apprenons que les 300 000 ventes viennent d’être atteintes, ce qui pourrait sembler peu quand on entend que Cyberpunk 2077 passait les 13 millions de ventes sans sourciller à sa sortie, mais au final, compte tenu du fait que le jeu n’est sorti en occident que fin 2020 contre fin 2019 au Japon, et qu’il s’agit d’une exclusivité PS4, c’est tout de même pas si mal pour un titre aussi particulier. Après tout, par le passé, Vanillaware nous avait surtout habitués à des jeux allant droit à l’essentiel, toujours avec une direction artistique hallucinante, mais dans des genres plus faciles d’accès.

Par contre, ce qui est plutôt intéressant dans les 300 000 ventes évoquées c’est le fait que 13 Sentinels: Aegis Rim en ait réalisé environ la moitié en occident depuis le mois de septembre dernier, démontrant bien l’engouement grandissant autour du genre d’un côté, et la confiance renouvelée des joueurs envers le studio.

Comme on le sait, avec la multitude de jeux qui sortent tous les mois et les promotions régulières, un jeu bénéficie d’une vie commerciale beaucoup plus longue que par le passé, et il sera donc intéressant de voir ce qu’aura donné 13 Sentinels: Aegis Rim sur l’année à venir. S’il venait à sortir sur Switch par la suite, ou qu’à l’instar d’un certain Persona 4 Golden il finissait par arriver sur PC, le dernier jeu de Vanillaware pourrait bien trouver un second souffle et retrouver pour un temps la lumière des stores.

En attendant, 13 Sentinels: Aegis Rim est toujours disponible uniquement sur PS4, mais bénéficie de promotions régulières, alors si ce titre vous intéresse, ne foncez pas forcément tête baissée sur le premier exemplaire venu, votre patience sera sans nul doute récompensée.