Odin Sphere sera à (re)découvrir prochainement aux éditions Mana Books

Odin Sphere reviendra en manga, pour nous laisser appréhender son histoire d’une nouvelle manière.

Odin Sphere est à la base un jeu vidéo développé sur PlayStation 2 par le talentueux studio Vanillaware, et qui avait bénéficié d’une version entièrement dépoussiérée sur PlayStation 4 qui permettait à la fois de jouer à la version d’origine, et au remaster, nous laissant alors d’autant plus apprécier la qualité du lifting opéré sur le jeu, aussi bien graphique que sonore. De plus, comme toujours avec ce studio, la direction artistique y était à tomber, offrant un dessin somptueux dont le style n’a pas pris une ride avec le temps.

Plus qu’un jeu très beau à regarder, il s’agit aussi d’une superbe histoire, dans laquelle le destin tragique de cinq personnages va nous être conté, entre-coupée par des phases de gameplay bien nerveuses. Mais prochainement, cette histoire va nous être proposée par Mana Books, sous la forme d’une série de mangas en trois tomes, dont le premier sortira le 2 juillet 2020. L’intrigue, contrairement au jeu, ne va pas débuter par les aventures de Gwendolyn, mais par le combat de Mercedes, la reine des fées, qui va tenter de sauver son royaume, alors que la guerre y fait rage.

Enfin, si l’histoire devrait donc reprendre sans surprise les événements du jeu, l’inconnue se trouve du côté du mangaka qui s’est occupé de cette adaptation et que nous ne connaissons pas vraiment, et encore moins dans nos contrées. Il s’agit de Tomoyuki Hino, qui n’a à son actif qu’une adaptation manga d’un célèbre roman de SF japonais, paru chez nous aux éditions Pika en 2018. Il nous faudra donc juger sur pièce du talent d’adaptation de cet auteur, et nous ne manquerons pas de vous en faire un retour, lors de la sortie en juillet prochain.