Final Fantasy VII – un roman à venir après le Remake

Le roman Final Fantasy VII – On the Way to a Smile, sortira prochainement aux éditions Mana Books.

Si vous êtes fan de l’épisode 7 de la grande saga Final Fantasy, vous devez surement être au courant qu’il existe à présent un sacré paquet de produits permettant d’étendre l’univers, et d’en apprendre plus sur les personnages, sur l’histoire, les événements passés, ou même futurs. Dans le lot nous avions eu une série de 7 nouvelles intitulées Final Fantasy VII – On the Way to a Smile, parue en 2014, et Mana Books ressortira prochainement cet ouvrage pour accompagner la sortie du jeu.

Écrit par Kazushige Nojima, le co-scénariste de l’épisode originel et celui qui a étoffé le Remake, ce roman devrait être parfait pour tous les fans de la première heure qui voudraient enfin en apprendre plus sur les événements se déroulant entre la fin du jeu de 1997 et le film Advent Children. Cependant attention à ceux qui vont découvrir le jeu avec l’épisode Remake, car vous risqueriez en parcourant les nouvelles, d’être confronté à des personnages inconnus, voire potentiellement un peu de spoil. On ne peut alors que vous conseiller d’attendre que la suite du Remake ne sorte, ou de faire l’épisode de 1997, avec tout ce que cela implique de concessions en termes de graphismes et de gameplay.

Enfin, alors que cette réédition devait normalement sortir demain et arriver pile-poil pour la sortie de Final Fantasy VII Remake, vous vous en doutez, vu la période que nous vivons en ce moment, il a été décidé de reporter la sortie. Si rien ne change d’ici là, vous pourrez donc trouver Final Fantasy VII – On the Way to a Smile en librairie dans le courant du mois de mai, et il vous en coûtera 8,90€ pour en faire l’acquisition.