Final Fantasy VII Remake revient avec la partie 2 de son making-of

Final Fantasy VII Remake présente un peu plus histoire et personnages au travers de son inside épisode 2.

Il y a une dizaine de jours, Square Enix nous dévoilait l’épisode 1 de son making-of sur Final Fantasy VII Remake, et dans la continuité d’une communication bien maîtrisée, nous nous retrouvons aujourd’hui pour un épisode 2 qui va s’attarder plus en détail sur l’histoire et les personnages du jeu. Pour nous montrer tout le boulot réalisé sur ce remake, nous avons encore une fois le plaisir d’être guidé par une jolie brochette d’intervenants, avec le grand Yoshinori Kitase en tête, à qui l’on doit par exemple Final Fantasy X.

Dans ce second épisode du making-of, on s’attarde donc sur les personnages principaux, et l’accent est mis sur le développement des personnalités de chacun, qu’il a fallu totalement adapter à un contexte réaliste, et surtout, ajouter un doublage des voix cohérent. Contrairement au premier épisode qui dressait un tableau général du remake, on se rend ici beaucoup plus compte du travail réalisé sous la surface, notamment sur la réécriture totale des dialogues. De plus, si l’on en croit ce qui est dit dans la vidéo, nous devrions avoir des personnages moins stéréotypés que dans la version originale, sans pour autant compromettre les différents éléments qui les caractérisent. Mais en ce qui nous concerne, plus de nuance ne sera pas pour nous déplaire, surtout en ce qui concerne Cloud, que l’on espère être moins hermétique dans ce remake.

Enfin, les intervenants mettent encore une fois l’accent sur le fait que les fans devraient vraiment apprécier cet épisode, car ils ont, on l’espère, fait du bon boulot, mais aussi car des surprises, et des choses plutôt inattendues, devraient flatter avec hardeur la part de nostalgie qui sommeille en nous. Vivement donc le 10 avril, afin que l’on puisse enfin découvrir tout ce que nous réserve Final Fantasy VII Remake.