Final Fantasy VII Remake s’offre un making-of avant la sortie

Final Fantasy VII Remake profite lui aussi d’une vidéo de la série Inside de Square Enix.

Depuis quelque temps maintenant, Square Enix s’est mis à mettre en valeur tout le travail de développement délivré lors de la création de ses jeux, par le biais d’une série de vidéos intitulée Inside. Il s’agit pour faire simple de petits making-of, toujours très intéressants, dans lesquels les créateurs reviennent sur les différents aspects du jeu. Aujourd’hui c’est au tour de Final Fantasy VII Remake d’en bénéficier, et encore une fois, nous y découvrons 22 minutes fort intéressantes, avec au programme des interventions de grands noms déjà à l’oeuvre sur l’opus original, tels que Yoshinori Kitase ou Tetsuya Nomura.

Nous vous mettons en garde, ce making-of aborde des aspects précis de Final Fantasy VII Remake, comme l’exploration au sein de l’impressionnante ville de Midgar, et vous pourriez y découvrir par mégarde des images, ou des informations venant légèrement gâcher le plaisir de la découverte lors de la sortie officielle du jeu. Dans ce cas précis, gardez la vidéo dans un coin, et visionnez tout ça une fois que vous aurez pris votre pied sur le jeu.

Néanmoins, cette vidéo Inside permet surtout de mettre en valeur le travail colossal qui a été effectué sur ce remake, et les intervenants semblent plutôt rassurants quant à la durée de vie de ce premier épisode, car oui, il s’agit bien de la première partie du jeu, et il faudra plusieurs jeux pour adapter l’entièreté de l’expérience de 1997. On pourrait donc bel et bien compter sur 40 à 50 heures de jeu, avec une histoire revue et corrigée, voire carrément étoffée sur bien des aspects, notamment en ce qui concerne le background des personnages, ou encore la partie supérieure de Midgar.

Entre une démo (toujours disponible) rassurante, un making-of captivant, et la promesse d’un scénario étoffé, nous pouvons déjà dire sans trop prendre de risque que ce remake devrait ravir les fans, tout autant que les nouveaux joueurs, grâce notamment à un système de combat beaucoup plus dans l’air du temps.

Encore quelques semaines à attendre jusqu’au 10 avril prochain, date à laquelle Final Fantasy VII Remake sortira dans le commerce en exclusivité PS4.