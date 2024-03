Octopath Traveler disparaît (comme par magie) du Nintendo eShop

Square Enix a récemment sorti son grand champion tant attendu par toute une communauté de fans : Final Fantasy VII Rebirth, qui semble être une franche réussite si l’on se fie aux premiers avis distillés sur les réseaux sociaux (notre test est en cours). Et puis, d’un autre côté, l’éditeur a invisibilisé une autre de ses œuvres appréciées : le fameux Octopath Traveler paru pour la première fois en 2018 sur l’hybride. Un premier épisode qui avait permis à Square Enix de mettre en lumière son tout nouveau style graphique, le HD-2D que l’on a ensuite retrouvé dans Triangle Strategy ou encore le remake de Live A Live.

Ce retrait d’Octopath Traveler ne concerne cependant que la plateforme de Nintendo, l’eShop, le jeu étant apparemment toujours mis à disposition sur Steam et sur le Microsoft Store. Cette indisponibilité, observable depuis le 1er mars 2024, est certes fâcheuse mais elle est temporaire.

Le jeu réintégrera l’eShop « prochainement », à une date toutefois inconnue. Une information que Nintendo a transmise sur l’une de ses pages à destination du consommateur, comme l’a remarqué l’utilisateur X Wario64. Toutefois, en dépit de cela, le constructeur japonais ne donne aucune raison de cette situation. Mais la réponse n’en est pas pour autant obscure. Tout du moins, un certain élément informatif publié semble nous éclairer sur le point.

En effet, cette indisponibilité semble correspondre à un certain événement : le changement d’éditeur du jeu, qui aurait été opéré entre le 11 février et le 1er mars. Nintendo, qui jusqu’à récemment apparaissait comme tel en Occident, laisse donc maintenant sa place à Square Enix. Une configuration qui était déjà effective au Japon. Ce qui expliquerait pourquoi le jeu est toujours proposé en téléchargement au pays du Soleil Levant.

Quant à cette passation de droit, il y a une certaine hypothèse. Elle aurait été réalisée en vue d’une arrivée possible sur PlayStation. Le jeu demeure encore absent malgré la présence, sur les plateformes de Sony, du second opus développé par Square Enix et Acquire, lequel studio a par ailleurs été racheté le mois dernier par le propriétaire de FromSoftware : Kadokawa.