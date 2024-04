Paris Fan Festival 2024 – La pop culture honorée comme il se doit

Pour la seconde année consécutive, c’est dans le hall numéro 6 du Parc des Expositions de la porte de Versailles que le Paris Fan Festival 2024 a posé ses quartiers le temps d’un week-end. Fidèle à ce qui avait fait sa réussite l’an passé, l’événement a clairement fait le choix de la continuité. Pas de révolution, mais deux jours marqués du noble sceau de la pop culture, de la bonne humeur et du partage. Et on n’en demandait finalement pas plus.

Le plaisir de déambuler dans les allées se suffit presque à lui-même. Entre les cosplayers, les sosies, les expositions, les artistes et les stands de jeux vidéo ou de jeux de société, difficile de savoir où donner de la tête. Au niveau de l’applaudimètre, ce sont sans conteste Kat Graham (Vampire Diaries) et Taz Skylar, le Sanji du récent live-action de One Pièce qui ont remporté l’adhésion des fans. Des centaines de personnes se sont massées en attente d’une photo ou d’un autographe (moyennant finance bien évidemment).

Parmi les univers les plus représentés cette année, mention spéciale à One Piece justement. On sent que le passage Netflix a encore fait évoluer le mythe, et de nombreux fans de tous âges étaient présents. Mention également pour la licence Fallout, plutôt pas mal représentée, notamment dans un stand modélisant divers objets clés de la saga vidéoludique. On n’est pas certains que ce stand était prévu il y a encore quelques semaines, mais au vu du carton de la série sur Prime et du renouveau des jeux vidéo, il aurait été bête de ne pas sauter sur l’occasion.

Si on pourra regretter le manque de jeux vidéo modernes dans la convention, on a pu se rattraper avec les nombreuses propositions retro-gaming. De la Dreamcast aux mini bornes d’arcade, il fut bien plaisant de s’asseoir quelques minutes manettes en main, pour un petit retour vers le passé plein de souvenirs.

Le cinéma était finalement bien plus à l’honneur, avec la présence de nombreux objets officiels issus de grandes sagas de la pop-culture. Sorti des sempiternelles références à Star Wars (initiation au sabre laser, modélisation grandeur nature de Jabba le Hutt), SOS Fantômes était notamment à l’honneur (promo oblige) et une grande place a été laissée au manga, notamment à la suite du décès d’Akira Toryama.

Mais comme l’an dernier, ce qui nous a marqué durant ce Paris Fan Festival 2024, c’est la bonne humeur qui émanait de chaque personne rencontrée. Que ce soit les Stormtroopers de la 501 légion Star Wars, les auteurs de manga et de comics en dédicaces ou les artistes mettant en avant leurs créations, chacun est animé d’une envie de partager et de dialoguer autour d’une passion commune. On aurait aimé pouvoir atteindre Jeph Loeb, le scénariste du comic Batman: Un Long Halloween (un chef d’œuvre qu’on ne peut que vous conseiller) mais nous n’étions apparemment pas les seuls…

C’est finalement vers une passionnante conférence sur la fantasy que s’est porté notre attention. Une heure qu’on n’a pas vu passer à l’écart des allées passantes plutôt bondées. Depuis deux ans, le Paris Fan Festival propose un grand choix de conférences et d’activités présentées sur la grande scène et ses annexes. Que vous soyez fan de littérature, de jeux vidéo, de cinéma, il y en a pour tous les goûts.

C’est le sourire aux lèvres que nous avons quitté la porte de Versailles après plusieurs heures de pérégrination, non sans avoir fait un dernier tour du hall à la recherche d’une allée d’artistes qui nous aurait encore échappé. Pour sa seconde année sur les lieux, le festival semble avoir réussi son pari. Il continue de progresser, d’attirer des invités prestigieux, sans pour autant perdre son identité. Rendez-vous l’année prochaine ?