Dead Cells – Clap de fin pour le titre de Motion Twin

Cela fait maintenant 7 ans que le remède des alchimistes a réduit le peuple au rang de monstres, et que les joueurs sillonnent les biomes afin de se venger du roi. Et oui, 2017 a vu naître le phénomène Dead Cells, qui vante aujourd’hui ses dix millions d’exemplaires vendus à travers le monde.

Le metroidvania d’Evil Empire a réussi à séduire par sa formule de base, mais a également su trouver de quoi garder les joueurs en haleine pendant toutes ces années. Durée de vie oblige, le studio a sorti de multiples extensions afin de prolonger l’expérience initiale et permettre à la production d’être encore debout aujourd’hui. Mais après sept années de bons et loyaux services, Evil Empire se détache de Motion Twin et referme les portes de Dead Cells.

La feuille de route prévue initialement pour le titre ne s’étendra finalement pas jusqu’en 2025. On aura beau proposer toutes les extensions du monde, si le jeu n’est pas compétitif ou ne propose pas de mode en ligne, il devient compliqué de le maintenir en vie. Inutile de sortir plus d’extensions que le jeu n’en vend déjà, autant tout couper et s’envoler vers d’autres horizons.

Evil Empire, le studio qui travaille en collaboration avec Motion Twin sur le titre depuis des années, décide de plier bagages et de mener à bien de nouveaux projets. Motion Twin déclare ne pas vouloir tomber dans « le piège de la répétitivité » et les équipes veulent « préserver la fraîcheur et l’originalité de Dead Cells« .

Toujours est-il que Motion Twin va désormais se focaliser sur Windblown, un roguelite 3D déjà en développement depuis des années et dont l’ouverture de l’accès anticipé se profile dans le courant de l’année. Le nouveau titre des équipes bordelaises sort la sauce action-RPG et adopte un point de vue en plongée.

Vous l’aurez compris, le jeu propose une formule diamétralement opposée à celle dont Dead Cells fait la promotion, et la décision de consacrer plus de temps et d’argent à une nouvelle production contre un jeu déjà bien connu se comprend on ne peut mieux.

La 35ème et dernière mise à jour du titre répondra au nom de « The End is Near » (cela fait sens), et apportera trois nouvelles armes, trois nouvelles mutations et trois nouveaux ennemis. Cette nouvelle mise à jour viendra baisser le rideau après les 18 extensions précédentes, et refermera avec elle les portes du royaume malade.

Mais la licence ne s’éteindra pas pour autant, puisqu’une série animée et un jeu de plateau sont dans les cartons, d’autant que le héros du titre n’a de cesse de faire son apparition au sein de plusieurs autres titres ces derniers temps. Alors vous l’aurez compris, même après 7 années de vengeance et de multiples extensions, la flamme du Décapité n’est pas encore prête à vous dire au revoir.