Dead Cells vous lance un nouveau défi avec son DLC Fatal Falls

C’est l’un des fleurons du jeu indé Made in France. Acclamé par tous, Dead Cells, développé par Motion Twin, a su rendre accro de très nombreux joueurs grâce à ses mécaniques de gameplay enivrantes et techniques. Un plaisir de jeu qui ne fait que s’intensifier, partie après partie. Une communauté active et fidèle au jeu qui est bien entendu récompensée par un premier DLC payant haut en couleur (The Bad Seed), rejoint aujourd’hui par un deuxième baptisé Fatal Falls.

Cette extension, est prévue pour ce début d’année, comme l’a confirmé l’un des développeurs du jeu. Réservez donc votre 26 janvier pour les joueurs PC et consoles afin d’être les premiers à profiter des nouveautés de ce DLC. Pour les joueurs mobiles, il faudra simplement patienter encore un peu, la date de parution n’ayant pas encore été annoncée.

De plus, pour accompagner l’annonce, Motion Twin a partagé une petite vidéo de gameplay, permettant de voir une bonne partie du contenu ajouté, à savoir : de nouveaux ennemis, des armes et des outils, un nouveau biome, de nouvelles interactions avec les PNJ et, bien sûr, un boss de fin inédit, qui comme pour ses prédécesseurs, est conçu afin de proposer un défi relevé aux joueurs, même les plus expérimentés.

De notre côté, on est curieux de voir la continuité de la “philosophie” de jeu de Dead Cells, notamment suite au départ de Deepnight, l’un des papas du titre, qui n’aura été derrière aucun des DLC. Car force est de reconnaître que c’est une sacrée prouesse de garder l’intérêt des fans, surtout auprès d’un titre indé.

Le DLC Fatal Falls de Dead Cells pourra donc être acheté et téléchargé pour 4.99 euros à partir du 26 janvier sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, et un peu plus tard sur les plateformes mobiles (iOS et Androïd).