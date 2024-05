Animal Well – L’indé qui fait du bruit

On sait que la scène indé a surtout le mérite de proposer des expériences radicales et mémorables. Animal Well ne semble pas échapper à la règle tant les retours mettent en avant un jeu atypique et différent. Le jeu est édité par Bigmode et développé par Shared Memory, studio lié au vidéaste videogamedunkey, youtuber américain qui mêle critique de jeu vidéo et humour tout en s’intéressant à l’actualité du média.

Actuellement, il est difficile pour la scène indépendante de faire face au rouleau compresseur nommé Hadès II tant il semble annihiler toutes velléités de sorties pour la plupart des studios, en témoigne le récent report de The Rogue Prince of Persia.

Animal Well semble pourtant résister au tsunami infernal de Supergiant Games en rassemblant beaucoup de retours positifs. Avec 91 sur Metacritic et, peut-être plus intéressant, 89 sur Open Critic avec 100% en recommandation de la part de la presse (fait assez rare même si la nouveauté joue en faveur du concerné), ce jeu atypique que peu attendaient semble mettre tout le monde au diapason.

Jeu entièrement sans texte et sans musique, la proposition est pourtant loin d’être mainstream. Avec des allures de Metroid, terme qui ne met pas tout le monde d’accord cependant, le tout dans un emballage pixel art qui en met plein les mirettes, le jeu paraît s’adresser à des joueurs aguerris car il vient titiller une petite fibre de connaisseurs.

Animal Well semble baigner dans une atmosphère très particulière : il dispose des moments de calme avant d’engager des phases d’angoisse pesantes. Des bruitages immersifs viennent renforcer un sentiment de solitude que l’on éprouve constamment en traversant ce monde hostile rempli d’animaux peu désireux d’aider le petit slime que nous sommes.

On émettra tout de même une petite réserve sur le prix affiché, 24€ pour un jeu indépendant se terminant en moins de 6 heures, cela reste assez cher. Cependant, nous ne résisterons probablement pas à l’idée de vous présenter un test d’ici quelques jours dans nos colonnes, restez donc à l’affût si vous êtes intéressé…