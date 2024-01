2024 sera aussi l’année des jeux indés

On l’a bien compris, depuis plus d’une décennie maintenant, les productions AAA et les jeux indés représentent les deux faces d’une même pièce. Si l’un en est la vitrine technique, l’image « grand public » du dixième art, le second en est son pendant plus insouciant et créatif. Et si, quand vient l’heure de faire les comptes, les plus gros titres trustent bien souvent le devant de la scène, certains titres indépendants arrivent à se faire une place de choix dans les plus hautes sphères, au point que quelques-uns d’entre eux finissent par être plus attendus par les afficionados de jeux vidéo que certains mastodontes.

Hollow Knight, Hades, It Takes Two, The Binding of Isaac… Les jeux vidéo auraient été bien différents sans plusieurs de ces représentants les plus populaires. Alors, après une année 2023 où les jeux indés ont été globalement éclipsées par un nombre particulièrement important de blockbusters, ne leur laissant que quelques miettes aux Game Awards, on sent que 2024 pourrait les voir briller plus que jamais.

Prévu pour ce premier trimestre 2024, No Rest for the Wicked est le prochain titre de Moon Studios que l’on connait bien pour leur travail sur le diptyque Ori. Exit cette fois la vue de côté au profit d’une 3D qui offrira une nouvelle perspective aux affrontements que nous réserve l’aventure. Mais là où sa présentation nous a bluffé, c’est surtout dans son ambiance tant visuelle que musicale.

Ne nous attendons toutefois pas à une histoire aussi poétique et mélancolique que dans Ori, les éclaboussures d’hémoglobine et autres monstruosités qui vont faire partie intégrante de l’expérience nous vendant une violence bien plus explicite. Pour autant, ces minutes d’exposition nous ont déjà donné envie de nous plonger dans cet univers et d’aller explorer l’île de Sacra pour en débusquer tous ses secrets. On ne sait pas pour vous, mais nous en tout cas, on a très hâte.

Comment aussi ne pas évoquer l’une de nos plus grandes attentes pour 2024 du côté des jeux indés, l’étonnant The Plucky Squire. Probablement l’annonce la plus aguicheuse du Summer Game Fest 2022, le titre édité par Devolver Digital, véritable dénicheur de talents, à su marquer les esprits notamment grâce à l’effet « Wahou » provoqué par ce personnage sortant du livre de conte dans lequel il opérait.

Mais The Plucky Squire, ce n’est pas simplement ça. Durant ses diverses présentations, on a pu y voir un jeu d’aventure bourrée d’idées et rendant hommage à l’histoire du jeu vidéo, avec des références appuyées à des classiques tels que Punch Out ou Zelda. Initialement prévu pour 2023, nous auront la chance de pouvoir poser nos pattes sur cette nouvelle aventure dans le courant de cette année 2024 sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.

En voilà un autre qui nous fait de l’œil depuis tant de mois. Issu d’un kickstarter brillamment mené, Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes se présente comme le successeur spirituel d’une licence mythique du RPG de la fin des années 90, Suikoden. Et pour cause, on y retrouve notamment à la barre son créateur Yoshitaka Murayama. On se remémore d’ailleurs au travers des différents trailers diffusés cette ambiance si particulière qui caractérisait cet âge d’or du J-RPG, et qui s’est peu à peu perdue au fil du temps.

Doté de graphismes somptueux, proche des rendus du moteur HD 2D de Square Enix (Octopath Travelers, Live a Live, Star Ocean: The Second Story R…), Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes est prévu pour sortir sur consoles et PC le 23 avril prochain. Et pour les plus impatients, Eiyuden Chronicles: Rising, une introduction à l’aventure sous forme d’un sympathique jeu d’action 2D, est déjà disponible pour se familiariser avec l’univers et certains de ses personnages.

Hollow Knight est l’un des jeux indés ayant le plus profondément modifié l’approche du genre metroidvania depuis sa sortie en 2017. De fait, dire que sa suite est très attendue relève de l’euphémisme. C’est bien simple, à chaque fois qu’une conférence importante est annoncée, X (ex Twitter) s’enflamme et tous trépignent de découvrir, enfin, la date de sortie d’Hollow Knight Silksong. Mais voilà, du côté de la Team Cherry, c’est le silence radio et mois après mois, déceptions après déceptions, on a fini par perdre espoir de finalement le voir poindre le bout de son dard.

On était pourtant optimiste quant à une sortie en 2023, surtout après l’annonce en grande pompe de son arrivée sur le Game Pass lors de la conférence estivale d’Xbox de l’année précédente, mais il n’en fut rien. Pourtant, on y croit. C’est forcément la bonne cette fois et on prend les paris, 2024 sera l’année d’Hollow Knight Silksong, en priant qu’il soit à la hauteur de nos attentes.

Little Devil Inside fait partie de ces jeux indés que l’ont avait pas vu venir lors de sa première annonce en 2021. On y découvrait un jeu d’aventure à la patte graphique atypique dans lequel nous serons amenés à chasser des monstres seul ou à plusieurs. Développé par le studio coréen Neostream, le titre a depuis été maintes fois reporté. D’abord pressenti pour 2022 puis 2023, il semble inconcevable que le jeu rate de nouveau sa cible cette année.

Dans un tout autre registre, nous avons été charmés par le première présentation de Neva. Un titre qui va jouer avec nos émotions comme avait pu le faire Gris, la précédente production du studio. Toujours doté d’une patte graphique envoutante, nous vivrons l’épopée d’une jeune femme et de son louveteau dans un univers où les ombres planent et amorcent une inexorable fin du monde. On en ressent même un côté Ghibli dans son ambiance qui n’est pas pour nous déplaire, loin de là. Un rendez-vous à priori incontournable de 2024 sur PS5, Xbox Series et Switch.

Rien qu’avec ces quelques titres, s’ils arrivent à tenir leurs promesses, on sent que cette année 2024 peut véritablement être celle des jeux indés. Et encore, nous n’avons effleuré là que la partie émergée de l’iceberg, n’évoquant même pas certains autres titres prometteurs tels que Replaced, Everwild (s’il n’a pas été annulé), Earthblade, Aeterna Lucis voire même Hades 2 qui entrera en phase d’Early Access prochainement.

Cela semble inévitable, après une année plutôt timorée, malgré d’excellents titres tels que Sea of Stars ou Cocoon, 2024 s’ouvre sous les meilleurs auspices pour les jeux indés. D’autant qu’on n’a probablement pas encore tout vu, le calendrier des sorties étant encore bien peu rempli passé le premier trimestre. Alors tenons-nous prêt, car si les claques techniques sont plus souvent attribuées aux grosses productions, c’est bien du côté des jeux indés qu’on attend de se prendre les plus calottes ludiques.