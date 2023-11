Nintendo Indie World – Pluie d’indés dans la tempête de jeux AAA

Nous nous en étions doucement émus lors de l’annonce des nominations aux Game Awards : le trop-plein de sorties de jeux AAA cette année n’a laissé que peu de place à la sphère indé. Nintendo a probablement entendu notre chagrin, et a sorti un événement Indie World dont il a le secret, cousin du Nintendo Direct entièrement consacré aux jeux indépendants.

Et le show commence avec le drôle de remake d’un jeu jamais sorti, Shantae Advance: Risky Revolution. Il s’agit de la toute première suite pour le jeu Shantae original, dont le développement a débuté en 2001, mais n’a jamais été achevé… jusqu’à aujourd’hui ! WayForward a ainsi réuni l’équipe de développement originelle pour enfin, plus de vingt ans après, achever le projet, et même l’augmenter un peu, notamment d’une composante multijoueur. L’occasion aussi de revendiquer qui est à l’origine de quoi : d’où Mario tient-il sa transformation en éléphant, d’après vous ?! Shantae Advance sortira en 2024.

Quoi de plus « Nintendesque » qu’un Casltevania-like ? À part un Mario. Ou un Pokémon. Ou un Zelda. Ou un Kirby, aussi, oui. Mais sinon, quoi ? Parmi les jeux qui nous auront fait plutôt bonne impression dans ce numéro de l’Indie World, on trouve Blade Chimera, qui, jusqu’au titre, sent bon les 90s.

Néanmoins, il ne cède pas à la facilité pixelisée d’une D.A. inspirée des jeux 16 bits, et semble plus tenir des jeux d’arcade ou Neo-Geo. Certes, la différence est ténue. Son héros possède une chevelure d’argent à rendre jaloux Geralt De Riv, mais surtout une épée dont les pouvoirs rappellent furieusement ceux d’un Green Lantern. On demande aussi à voir si la piste d’EDM qui accompagne le trailer représente effectivement la bande-son du jeu… Sortie prévue en exclusivité sur Switch au printemps prochain.

Platformer à défilement horizontal, encore, mais ce dernier a un truc en plus. A Highland Song ajoute en effet une composante jeu de rythme à son gameplay orienté plateformes et exploration. Avec une direction artistique qui, depuis le trailer, fait mouche, et une bande originale qui appelle à l’aventure, A Highland Song réussit à nous rendre impatients de le découvrir. Il ne faudra plus attendre très longtemps, puisque le jeu sort le 5 décembre.

Et si quelqu’un faisait un jeu Yakuza dans un univers d’Hayao Miyazaki ? C’est peut-être l’idée de départ qui a conduit à On Your Tail, un jeu d’enquête mettant en scène des animaux anthropomorphes qu’on croirait sortis de la série Sherlock Holmes réalisée par Miyazaki au début des années 80… Une enquête policière qui sera un prétexte à la découverte d’une jolie ville côtière proposant de nombreux mini-jeux (salle d’arcade, pêche…) comme un Kamurocho kawai ! On Your Tail (jeu de mots avec la queue des animaux, mais aussi la piste que suit le détective) sortira au printemps 2024.

On notera aussi Backpack Hero, un jeu qui base ses combats sur la gestion de son inventaire ! Concrètement, la façon dont sera organisé votre sac à dos à l’écran induira bonus ou malus lors des combats… Un jeu qui devrait parler aux fétichistes des coffres dans Resident Evil ! Le jeu est d’ores et déjà disponible sur Switch et sur PC.

Enfin, parmi d’autres jeux que vous pourrez découvrir dans la vidéo complète ci-dessous, on signale la sortie sur la console hybride de jeux qu’on avait appréciés sur d’autres supports : le classique Outer Wilds, qui arrive sur Switch le 7 décembre augmenté de son DLC Echoes of the Eye ; Planet of Lana, cinematic platformer qui nous avait plutôt plu sur Xbox, arrive quant à lui courant 2024 ; enfin, le classique Braid sortira sur Switch et sur tous les supports dans une version « Anniversaire » en avril prochain.

Une sélection Nintendo Indie World rafraîchissante en ces temps dominés par les jeux AAA qui ne nous laissent aucun répit ! Sélection éclectique aussi, qui semble vouloir s’adresser à tous. Reste maintenant à espérer que tous ces titres (et ceux que nous n’avons pas cités) tiennent les promesses affichées dans ces trailers…