Resident Evil 9 – Rumeurs, annonce, date de sortie, on fait le point

Voilà un jeu que nous n’avons pas abordé depuis un certain temps, tant il se fait discret, alors que nous savons tous très bien qu’il est actuellement en cours de développement dans les locaux de Capcom. Resident Evil 9 de son nom, serait de toute vraisemblance, et si l’on s’appuie sur ce que fait l’entreprise japonaise depuis quelques années avec sa licence, la prochaine entrée de la série horrifique initiée en 1996 sur PlayStation. C’est en tout cas ce que laisse entendre la dernière rumeur en date, alors nous avons décidé pour l’occasion de faire un petit point sur tout ce qui se dit de sérieux autour du jeu.

Il faut dire qu’après un huitième épisode très réussi, ainsi qu’un DLC qui mettait à l’honneur la fille d’Ethan Winters, Rose, on a hâte de voir ce que nous réserve Capcom avec ce neuvième volet, qui est comme d’habitude aussi attendu que redouté par les fans. D’autant plus que la qualité des derniers remakes, dont le dernier en date est celui de Resident Evil 4, a quelque peu éclipsé dans l’esprit des joueurs la continuation de la saga numérotée, il est donc peut-être temps d’en reparler et de la remettre au premier plan.

Concernant les dernières rumeurs en date autour de Resident Evil 9, elle nous viennent du toujours très informé AestheticGamer (alias Dusk Golem) qui a comme à son habitude partagé sur son compte X les dernières informations qu’il a pu glaner auprès de ses sources souvent très fiables. Rappelons que le monsieur avait vu tout juste pour les derniers épisodes de la saga sortis, dont un certain Resident Evil Village. Il nous rapporte donc que le jeu serait en développement depuis près de sept ans et qu’il devrait être annoncé dans peu de temps, alors que la sortie serait calée pour le mois de janvier 2025. Encore une fois, c’est à prendre avec des pincettes, mais vu la fiabilité des informations de l’insider par le passé, on ne peut pas fermer les yeux sur ses dires.

Pour clarifier les choses, Dusk Golem va un peu plus loin. On savait que Resident Evil Village était à la base destiné à être un spin-off de la saga principale avant de devenir le huitième épisode canonique. En parallèle de son développement, Resident Evil 9 était, lui aussi, en développement, mais devait en fait dans un premier temps prendre la place de Village dans la chronologie de la série. Et puisque ce dernier a pris sa place, ce prochain volet à paraitre est donc devenu le neuvième. D’où les sept ans de développement et d’où le fait que Dusk Golem affirme qu’il est l’épisode le plus ambitieux et couteux de la licence.

Par le passé, Capcom s’était déjà lancé dans un tel projet et il en avait résulté un Resident Evil 6 très controversé et franchement médiocre si on le compare avec les standards de qualité du reste de la franchise. Cela ne veut donc pas dire que Resident Evil 9 serait automatiquement un chef-d’œuvre intemporel de la trempe des meilleurs opus, même si on doute que la société japonaise réitère le genre d’erreur commis avec le sixième acte. Nous avons d’ailleurs en décembre dernier accordé à ce dernier une nouvelle chance en prenant pas mal de recul et lui avions consacré un papier dont on ne peut que vous recommander la lecture.

Alors oui, Dusk Golem avait annoncé en avril dernier que Resident Evil 9 aurait été repoussé en interne par Capcom, car la firme souhaitait donner plus de temps aux développeurs pour peaufiner leur nouvelle bête de course. Cependant, et toujours selon lui, cela ne serait plus le cas et le calendrier aurait été une nouvelle fois bouleversé. On verra bien si tout cela se confirme, mais on a bon espoir.

Les autres rumeurs

Pour faire un point sur tout ce qui a fuité sur le jeu et qui pourrait être à prendre au sérieux, nous allons revenir sur quelques rumeurs. Pour commencer, le nom de ce neuvième épisode serait Resident Evil: Apocalypse, rien à voir avec le film éponyme rassurez vous, et prendrait place quelque temps après les événements de Village. On dit bye-bye à Ethan Winters, ce qui n’étonnera personne, et il serait très probable que Rose soit la nouvelle héroïne de cet épisode, même si d’autres dires trainant ici et là affirment le contraire.

Toujours selon ces rumeurs, Resident Evil 9 serait un monde ouvert, ce qu’exprime aussi Dusk Golem d’ailleurs. Pour lui, trois jeux utiliseraient le RE Engine dans le cadre de l’open world, Dragon’ Dogma 2, le futur Monster Hunter et donc ce neuvième épisode. Le jeu se déroulerait en partie dans un village fantôme de l’ouest américain dans lequel on serait guidé par un personnage nommé Hulder.

Cette composante en monde ouvert serait une première pour la saga, même si Village s’approchait déjà pas mal de cela, sauf qu’il restait un open-field découpé en zones plus ou moins larges. Cela permettrait aussi à la licence de se renouveler un peu et n’oublions pas qu’open world et survival-horror ne sont pas incompatibles, Silent Hill étant un très bon exemple de la chose.

Pour ce qui est du casting, on entend tout et n’importe quoi. Les rumeurs les plus persistantes, font état d’un retour de Claire et de Chris Redfield au premier plan, ainsi que d’une Jill Valentine qui serait un peu la « Ada Wong » de ce volet. Quant à Léon, que beaucoup aimeraient de retour, il se murmure que ce serait le cas. Vous l’aurez compris, si tout cela se révélait exact, on serait en présence de l’épisode all-star de la franchise, ce que même Resident Evil 6 n’était pas.

Concernant les ennemis et le bestiaire, ce dernier tournerait autour de la mythologie, sans qu’il n’y ait trop de précision, mais au vu de Village, on pourrait y voir là une suite logique. En revanche, il est dit que l’antagoniste principale serait une femme portant une longue robe verte et or du nom de Glaistig. Et de là, on peut tout imaginer. Un nouvel ersatz du Nemesis ou juste un boss normal, toutes les spéculations sont bonnes, et on préfère attendre de voir réellement de quoi il retourne, sachant encore une fois que tout cela n’est absolument pas confirmé par Capcom, tenez-le-vous pour dit.

Enfin, rien n’a semble-t-il filtré concernant le scénario ou sur la place de cet épisode dans la série, même si le titre Apocalypse, si c’est bien celui qui sera donné au jeu, laisse quelque peu songeur et promet du grand spectacle bien nanar comme la saga sait si bien le faire. Il reste donc tout à découvrir de Resident Evil 9, et on espère que ces quelques rumeurs vous auront permis, tout comme nous, de laisser libre cours à votre imagination et de fantasmer sur ce que tout ceci pourrait donner en jeu.

En tout cas, et d’ici à ce que des informations officielles nous parviennent, on veut bien donner leur chance à toutes ces rumeurs, car rappelons-nous qu’au départ toutes ces histoires de loups-garous et de vampires personne n’y croyait, et pourtant, c’est exactement ce à quoi nous avons eu le droit dans Resident Evil Village.