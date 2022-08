Resident Evil 9 – Avalanche de leaks pour la suite de Village

Alors que l’édition Gold de l’épisode Village ne tardera pas à montrer le bout de son nez et que le remake de Resident Evil 4 vient tout juste d’être annoncé, une fuite massive vient mettre un coup de pied dans la grande fourmilière qu’est le développement de Resident Evil 9. Attention, comme à chaque fois, ces informations restent à prendre avec des pincettes mais, quand on connaît la propension de la série à se déverser sur la toile, nous avons bien envie d’y croire.

En effet, que ce soit pour Resident Evil VII ou Village, la même chose s’était produite. Par exemple, le nom du jeu ainsi que son ambiance et le terrain de jeu du huitième épisode avaient fait également l’objet de leak. Tout, ou du moins une grande partie, s’était avéré vrai. Il en va de même pour l’épisode sept qui avait subi en son temps les mêmes problèmes de robinetterie de la part de Capcom, laissant couler bon nombres d’informations. Il semblerait alors que le schéma se répète inlassablement, à croire que l’éditeur fait des économies de bouts de chandelles en évitant à tout prix de colmater les brèches.

Resident Evil Apocalypse : De l’occulte et des monstres

On apprend donc sur 4chan le potentiel nom du jeu : Resident Evil Apocalypse. Ce dernier serait très porté sur le côté occulte de la saga, déjà bien présent dans Resident Evil Village. On y parle aussi de l’intégration du mot “Lune” dans le titre, mais on ne sait pas sous quelle forme exactement.

Le jeu se déroulerait dans l’Ouest des Etats-Unis, dans une ville fantôme peuplée de créatures étranges que l’auteur décrit comme des hommes-chèvres ou des wendigos. L’ennemi principal serait une femme, Glaistig, désignée comme une sorcière, un peu comme Mère Miranda dans Village. Elle aurait le même rôle qu’un Mr.X ou un Nemesis. Nous aurions également le droit à des décors variés, comme un camping, des grottes et une petite ville.

Outre le personnage de Glaistig, l’auteur du leak nous apprend l’existence d’autres protagonistes. Ainsi, une dénommée Hulder devrait se joindre au joueur. Elle servirait de guide pour ce dernier et serait une arme biologique. On notera également le retour du marchand de Resident Evil Village.

En plus de tout ça, l’auteur nous parle d’un des boss du jeu, un certain Barghest qui ne serait autre qu’un chien noir géant, qui devrait poursuivre le joueur durant un moment du jeu. Mais le détail qui fait mouche, c’est que le leak annonce qu’un personnage de la saga fera son apparition pour la dernière fois dans cet opus. Un décès à prévoir ?

Avec toutes ses informations, il se trouve qu’une plaque d’immatriculation dénichée sur un véhicule dans Resident Evil Village aurait vendu la mèche. En effet, sur cette dernière nous pouvons y lire : NX (Next) 23 (2023) APO (Apocalypse). De quoi ajouter du grain à moudre à tous les théoriciens qui attendent de recevoir de véritables infos de la part de Capcom.

Même si une sortie en 2023 semble compliquée dû à la sortie la même année du remake de Resident Evil 4, il n’en pas moins impossible. Quoi qu’il en soit, si ce nouveau leak se révèle être pure vérité, Capcom va sérieusement devoir trouver un moyen de garder sa poule aux œufs d’or à l’abri des regards indiscrets.