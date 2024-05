Star Wars Day – Fortnite, des promos, et des gadgets hors de prix

On vous l’explique à peu près chaque année, chez nous, comme dans tous les autres médias, la proximité phonétique entre la date du jour, « May, the fourth » (« le 4 mai », en vf), et le début de la devise Jedi « May The Force » (« …be with you », évidemment, doublé « Que la Force soit avec toi » chez nous) a fait que la journée du 4 mai a été choisie pour célébrer le Star Wars Day.

Cette année n’échappe pas à la règle, et outre des initiatives locales bienvenues (à Paris, Douai, ou même dans l’Ain…), Disneyland Paris célèbre aussi Star Wars avec des animations spéciales toute cette journée. Disney toujours (c’est le proprio, après tout), qui a opportunément choisi cette date pour lancer la diffusion sur Disney Plus de la série d’animation Star Wars: Tales of the Empire, où l’on suivra l’histoire de Morgane Elsbeth, qui, après avoir tout perdu, cèdera aux sirènes du Côté Obscur et s’engagera dans les forces de l’Empire…

Star Wars, c’est aussi une galaxie infinie de produits dérivés, dont la fameuse gamme LEGO, qui bénéficie d’opérations de promotions pour cette journée spéciale. Mais le produit qui a retenu notre attention (pas forcément pour de bonnes raisons…), c’est le set de lampes murales Nanoleaf estampillé Star Wars. Vous connaissez peut-être Nanoleaf, une sorte de mosaïque de lampes à appliquer au mur, dont on pourra ensuite contrôler l’éclairage (intensité, couleurs, fonctionnement en rythme…) via une app dédiée. Et bien la marque sort aujourd’hui un set d’éléments en promo permettant d’afficher un portrait stylisé de Grogu, le « Baby Yoda ». C’est rigolo, mais comptez tout de même 573,69$ (533€) pour afficher votre passion… Et oui, c’est le prix avec promotion !

Mais parlons de ce qui nous intéresse vraiment : les jeux vidéo. Epic Games affiche toute une série de baisses de prix sur les jeux estampillés Star Wars, avec de vraies bonnes affaires. Star Wars Jedi: Fallen Order passe ainsi à 3,99€ (4,99€ en version Deluxe), l’occasion de découvrir, si ce n’est pas encore fait, l’un des jeux Star Wars à avoir reçu les meilleures critiques depuis longtemps. Steam est aussi sur le coup, avec le classique KOTOR à moins de 3€. Un gros bundle de 26 jeux, incluant des titres anciens comme le Dark Forces de 1995 ou le Battlefront classique, mais aussi des jeux un peu moins anciens, comme les Rebel Assault (2016) est vendu pour 92€.

Mais surtout, ce sont les abonnés au Game Pass qui vont se régaler, puisque pour le Star Wars Day (quelques heures avant, en vérité), Star Wars Jedi Survivor, la suite saluée de Fallen Order, est intégré au catalogue via EA Play, sur consoles comme sur PC. Le dernier jeu Star Wars en date est donc jouable « gratuitement » si vous êtes déjà abonné au service de Microsoft.

On n’évitera pas de parler de Fortnite, qui a déjà accueilli à de multiples reprises l’univers de George Lucas, et possède déjà une jolie collection de skins aux couleurs de Star Wars. Les nouvelles festivités au sein du Battle Royale et de ses différents modes de jeux incluent des pièces Star Wars ajoutées au très populaire mode LEGO Fortnite, des skins Luke Skywalker, Lando Calrissian et AWR Troopers (les soldats en armure noire) pour le mode Battle Royale ; la Cantina arrive dans le mode Festival et des véhicules Star Wars sont ajoutés au mode Rocket Racing, dont le Podracer d’Anakin.

Enfin, une fois n’est pas coutume, signalons un bel article de Télé Loisirs (on se surprend nous-même à écrire ça…!), qui, pour ce Star Wars Day, rend hommage à Marcia Lucas, ex-femme de George Lucas, et surtout monteuse qui a eu un rôle déterminant pour la saga. Son histoire est contée dans la B.D. La Guerre des Lucas (de Laurent Hopman et Renaud Roche, aux éditions Deman).