Indie World – Entre surprises et noms familiers pour entamer 2024

Hier encore les équipes de Nintendo annonçaient la diffusion du premier Indie World de l’année 2024, et celle-ci s’est déroulée aujourd’hui même. Au cours de ce nouveau direct réservé aux développeurs indépendants, les joueurs s’attendaient à avoir des nouvelles du prochain Hollow Knight, avant de rapidement déchanter en assistant aux brèves annonces qu’avait réservées le géant japonais. En effet, entre les chats et les tortues ninja, il semblerait que le retour du Chevalier ne soit pas pour tout de suite.

Little Kitty, Big City

Pour le bonheur de tous les amateurs de boules de poils, ce nouveau Indie World a démarré sous le signe des chats. Annoncé il y a an de cela, le titre de Double Dagger Studio vient de s’offrir une date de sortie, et sortira les griffes le 9 mai 2024. En plein cœur d’une ville immense, nous incarnerons un chat égaré et aurons pour mission de retrouver le chemin de sa maison à travers les différentes rues de la métropole. Truffé de challenges et de rencontres en tous genres, le voyage ne sera pas de tout repos pour le matou, comme pour le joueur.

C’est une vraie immersion dans le quotidien d’un chat qui attend nos joueurs, et il faut dire que Little Kitty, Big City aura vite fait de nous faire oublier les ambiances glauques et pesantes du récompensé Stray sorti il y a deux ans. Ici la direction artistique se veut justement mignonne et colorée, et il va sans dire qu’elle tend à offrir aux joueurs l’opposé de l’atmosphère proposée par le titre montpelliérain précédemment cité.

Yars Rising

Changement d’ambiance, la diffusion s’est poursuivie avec la mise en lumière d’une nouvelle production née des mains des équipes de WayForward, connues pour la licence Shantae. Développé en compagnie d’Atari, Yars Rising prendra les couleurs d’un metroidvania futuriste où une hackeuse traversera tant bien que mal les couloirs d’une ville truffée d’ennemis et de monstres, accompagnée par sa seule discrétion et son agilité hors normes.

Après avoir été à l’œuvre sur le célèbre plateformer Shantae, il n’est pas étonnant de voir que les équipes américaines penchent sur le genre metroidvania, puisqu’il va sans dire qu’il épouse parfaitement les codes du jeu de plateforme, et il est certain que cette nouvelle expérience, prévue pour cette année, saura ravir les fans de cette formule en vague depuis déjà quelques temps.

ANTONBLAST

Il fait certainement partie des belles surprises de ce direct : Le nouveau plateformer explosif ANTONBLAST a de quoi surprendre. Aller au bout d’un niveau, en vaincre le boss, puis revenir au début de ce dernier avant qu’une certaine bombe explose. C’est à travers un gameplay nerveux et une direction artistique cartoonesque que les indépendants de Summitsphere souhaitent se démarquer.

Déclinaison d’Antonball Deluxe sorti en 2021, ce nouveau titre à la sauce Gameboy Advance fracassera nos écrans le 12 novembre prochain, et une démo est d’ores et déjà disponible sur le shop. ANTONBLAST sera temporairement exclusif à la Switch, mais il est certain que ce dernier s’exportera plus largement si son arrivée reçoit le même succès que son annonce.

Europa

Vous rêviez d’un jeu placé sous les couleurs des films du studio Ghibli ? Voilà qu’Europa redonne enfin de ses nouvelles. Après des mois passés dans l’ombre, le prochain action-aventure de Helder Pinto vient redorer les aventures de Zee, dernier humain vivant, parti explorer la lune d’Europa à la recherche de réponses sur l’humanité.

Teinté d’un impressionnant onirisme, ce petit monde à la sauce Miyazaki ne manquera pas d’impressionner les joueurs de par une variété de mécaniques complexe et des biomes riches en couleurs. Europa sera disponible sur Switch et PC, et il semblerait que le titre sorte cet été. Une démo est déjà disponible sur la console de salon et Zee n’attend que vous pour partir en voyage.

SteamWorld Heist 2

Alors qu’un premier opus était sorti il y a 4 ans de cela, la franchise de tir stratégique au tour par tour SteamWorld Heist s’offrira un deuxième opus pour le 8 août prochain. Nouvelles classes, personnalisation élargie, plus de 150 armes disponibles et de nouvelles stratégies à adopter, ce nouveau volet remplira toutes les cases de ce qui avait fait le succès du premier tout en améliorant drastiquement ce dernier. Une exploration de la carte du jeu en bateau sera par ailleurs proposée, et ouvrira la voie à une véritable bataille navale des plus originales et appréciables.

Les tortues ninjas : Le destin de Splinter

S’il y a bien une nouvelle à laquelle on ne s’attendait pas, c’était bel et bien l’arrivée d’un nouveau jeu tortues ninjas sur nos consoles ! Voilà que Les tortues ninjas : Le destin de Splinter vient d’être annoncé, et il sera possible de prendre part à l’aventure à quatre, puisque ce nouveau roguelike emmènera les joueurs au cœur de quatre quartiers new-yorkais différents, autrement dit une tortue par quartier.

Ici les équipes de Super Evil tendent à mettre l’accent sur un gameplay poussé et varié, où chacune des quatre tortues disposera de ses avantages et compétences. Splinter a été kidnappé, l’heure est venue pour les tortues de tout mettre en oeuvre pour délivrer leur mentor du mal environnant. Les tortues ninjas : Le destin de Splinter rejoint la liste des sorties estivales, puisque le nouveau titre sera disponible en juillet prochain sur Switch. Le roguelike est déjà disponible depuis l’année dernière sur l’Apple Arcade.

En clair, quelques surprises pour ce premier Indie World de 2024, mais la plupart des titres présentés avaient déjà fait parler d’eux il y a quelques mois. Non, pas de Hollow Knight : Silksong pour cette fois, il faudra patienter encore quelques temps avant d’avoir plus d’informations sur cette suite tant attendue. Toujours est-il que l’été va être chargé en sorties et que nos vacances risquent d’être perturbées par notre voyage sur Europa ou par le retentissement des bombes d’ANTONBLAST.