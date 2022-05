Indie World – Cet année, place à la détente chez Nintendo

Alors que l’on s’approche de l’été, avec un calendrier des sorties de plus en plus clairsemé, voici que Nintendo, comme à son habitude, nous dégaine sans crier gare une conférence afin d’assouvir notre soif de nouveautés. Une prise de parole réservée aux jeux indépendants dont nous ressortons en général avec un sentiment mitigé, malgré toujours quelques titres plutôt prometteurs à garder en ligne de mire. Et bien, cet Indie World n’a pas dérogé à cette règle.

On a donc eu droit à une présentation, placée cette fois sous le signe de la relaxation vidéoludique. On pense dans un premier temps à Ooblets qui ouvrait le bal en annonçant sa venue sur Switch dès cet été. Ce petit jeu de gestion de ferme et de collection de créatures toutes mignonnes s’était retrouvé sur le devant de la scène en 2019 suite au harcèlement en ligne des développeurs par quelques imbéciles qui reprochaient au studio d’avoir signé un contrat d’exclusivité avec l’Epic Game Store.

Premier petit coup de cœur de l’Indie World, ElecHead souhaite nous faire utiliser notre tête, en nous servant de celle de notre avatar. Dans ce jeu de puzzle / plate-forme à l’aspect minimaliste, nous devrons en effet nous servir de la caboche électrisée pouvant être séparée du corps de notre héros robotique afin d’activer les différents mécanismes sur notre route. Déjà sorti sur Steam l’an dernier, la mouture switch débarquera sur l’e-shop dès cet été.

Dans un autre style, on a pu revoir Silt, ce jeu d’aventure sous-marin, fortement inspiré par Limbo, qui arrivera sur l’e-shop dès le mois prochain. Autre ambiance, mais toujours très posée, avec la sortie pour le mois de juillet de Wayward Strand dont les premiers échos l’an dernier avaient su attirer notre regard. Il s’agira là de partager au coté de la jeune journaliste Casey Beaumaris une histoire pleine d’émotion dans cet hôpital aéroporté dans l’Australie de la fin des années 70.

Toujours dans un style de jeu purement narratif, cet Indie World nous a à nouveau permis d’entendre parler de We are OFK, cette série musicale interactive basée sur l’histoire du groupe pop indé de Los Angeles. Les différents épisodes du jeu commenceront à déferler sur nos Switch dès cet été. Pour rester dans le domaine musical, notons aussi l’arrivée dès aujourd’hui sur l’e-shop de Soundfall, un titre qui pourrait ravir les amateurs de jeux d’action-aventure rythmique qui devront, seuls ou jusqu’à quatre en coopération, coordonner leurs actions afin de sauver Symphonia de la dangereuse Discordance.

Reste selon nous les deux titres les plus prometteurs de cet Indie World qui, malheureusement, ne sortirons pas avant l’an prochain, sans plus de précisions. Édité par Devolver Digital, qui n’a pas son pareil pour nous dénicher des titres atypiques et souvent très réussis dans leurs genres respectifs, Gunbrella nous a fait une excellente impression. Développé par les créateurs de l’excellent Gato Roboto, Gunbrella nous permettra d’incarner un bucheron bourru équipé de son « parapluistolet » qui ne sera pas de trop pour l’aider dans sa quête de vengeance. Une sorte de mix entre Enter the Gungeon et un Metroid qu’il nous tarde d’avoir entre les mains.

Pour conclure cette conférence, quel meilleur jeu que Another Crab’s Treasure. Dans ce souls shells like, nous incarnerons un Bernard-l’Hermite à la recherche de sa coquille perdue dans des fonds marins particulièrement hostiles. Il y sera possible de s’équiper à la volée de coquilles de fortune en se servant des détritus disséminés ci et là tels que des mugs ou des boites de conserve. Des protections qui nous seront bien utiles pour faire face aux boss qui nous attendent dans cette aventure complètement barrée.

Au sortir de cet présentation, c’est un sentiment de déception qui prédominait. Ne nous le cachons pas, même si on sait que ces prises de parole servent à mettre en avant les jeux pas suffisamment « importants » pour êtres glissés dans un Nintendo Direct, on garde toujours l’espoir d’une belle surprise. Une surprise que nous aurions pu nommer Hollow Knight: Silksong par exemple dont l’absence se fait chaque mois remarquer un peu plus. Pourtant, quand on commence à prendre un peu plus de recul sur ce qui nous a été montré, force est de constater que Nintendo nous a proposé pendant la vingtaine de minutes que durait l’Indie World de nombreux titres, variés dont l’écrasante majorité devrait combler notre calendrier 2022. Que demander de plus ?