Future Games Show – Une conférence printanière qui fleure bon l’indé

Beaucoup moins exposé médiatiquement que les conférences des plus grands acteurs comme pour le (soporifique) Id@Xbox d’il y a une dizaine de jours, le Future Games Show n’en reste pas moins un rendez-vous incontournable pour qui s’intéresse et aime les productions indépendantes. Pour cette édition printanière, astucieusement sous-titrée Spring Showcase, les organisateurs nous ont promis plus de 40 jeux présentés dont 8 fameuses « World Premiere ». Alors bien évidemment, il y a à boire et à manger parmi toutes ces productions mais il y a toujours possibilité de dénicher une petite pépite vidéoludique qui nous accompagnera pour quelques heures de plaisir. Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons fait une sélection des jeux qui nous ont tapé dans l’œil lors de cette conférence et que nous vous invitons à surveiller.

Turbo Golf Racing

Ne passons pas par quatre chemins, ce Turbo Golf Racing est clairement inspiré de Rocket League, mais avec un twist. Exit le football, c’est cette fois, comme son nom l’indique, le golf qui va être mis à l’honneur. Au programme, on peut s’attendre à tout ce qui a fait la renommée de Rocket League : le fun avant tout et la customisation de ses véhicules notamment. Prévu pour sortir cette année sur les Xbox et PC, le titre pourra accueillir jusqu’à huit joueurs en multijoueur en ligne.

Flintlock: The Siege of Dawn

Il y a un peu plus de trois ans, le studio A44 Games nous avait proposé l’excellent Ashen qui reprenait à son compte des mécaniques Souls-like pour les intégrer à une aventure contemplative et exigeante. Avec Flintlock: The Siege of Dawn, le studio nous annonce un jeu d’action-RPG en monde ouvert qui nous invitera à combattre les dieux équipé de notre fidèle hache, d’une arme à feu, mais surtout d’une créature féline adepte de la magie. Il devrait sortir sur les PlayStation, Xbox et PC durant cette année.

Songs of Conquest

Alors qu’il était initialement prévu pour paraître en 2020, Songs of Conquest est de retour pour ce Future Games Show et nous prouve que ces deux années de développements supplémentaires lui ont été bénéfiques. Il s’agit là une aventure stratégique au tour par tour durant laquelle nous devrons choisir notre faction parmi les quatre disponibles et bâtir notre empire tandis que les bardes chanteront nos exploits durant notre périple. Clairement, les amateurs de Tactical-RPG pourraient se laisser convaincre par les possibilités que semble resceller le jeu et par son pixel-art plutôt réussi. Prévu uniquement sur PC, il sera disponible en Early Access dès le 20 mai prochain.

The Outbound Ghost

Si comme nous, vous n’avez pas été vraiment convaincu par les derniers Paper Mario, alors nous vous conseillons de vous intéresser à The Outbound Ghost qui pourrait être une très belle surprise. Nous y incarnerons, dans un RPG aux combats au tour par tour, un petit fantôme dont l’objectif semble d’aider ses congénères à rejoindre l’au-delà. La direction artistique du titre nous donne envie de rapidement mettre nos mains dessus, lui qui devrait faire la part belle à l’humour. Pas de date précise annoncée pour sa sortie sur les PlayStation, Xbox, Switch et PC si ce n’est un vague 2022.

Silt

Déjà présenté lors du PC Gaming Show de l’E3 2021, Silt à de nouveau attiré notre attention durant le Future Games Show. Et pour cause, tout en lui nous rappelle l’excellentissime Limbo, que ce soit sa direction artistique ou son approche aventure-énigme dans un univers impitoyable. Sauf que cette fois, ce sont les fonds marins qui auront le plaisir de goutter à notre compagnie, et nous y aurons parfois même la possibilité de prendre le contrôle de certaines créature afin de nous sortir de situations inextricables. Le jeu devrait arriver très prochainement sur Steam puisqu’il est toujours confirmé pour ce début d’année 2022.

LEGO Bricktales

Puisque durant cette conférence, un nouveau trailer de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker a été diffusé à quelques jours de sa date de sortie, nous ne nous attendions certainement pas à une nouvelle annonce autour du jeu de construction. Pourtant, c’est bien LEGO Bricktales qui concluait ce Future Games Show. Il est néanmoins assez différent des précédentes productions LEGO. En effet, l’accent est beaucoup plus mis sur le coté construction, avec notamment ce module volant qu’il nous est demandé de construire de A à Z afin de pouvoir avancer. On peut apercevoir pendant ce court trailer plusieurs véhicules et structures que l’on suppose à monter soi-même durant le jeu. Il reste à définir si cette approche ne se fera pas trop au détriment de l’aventure et de l’humour très présent dans les jeux LEGO mais en l’état, la promesse est alléchante.

Globalement, cette présentation nous aura fait une très belle impression. On est évidemment loin des blockbusters qui se vendent à des dizaines de millions d’exemplaires, mais c’est aussi ça le jeu vidéo. Il a été même assez compliqué de faire une sélection de titres qui nous paraissent prometteurs, d’autant que la variété de type de jeu était assez folle, allant du jeu de survie à la première personne jusqu’à une simulation de robot aspirateur tueur (oui oui, vous avez bien lu). N’hésitez donc pas à accorder au Future Games Show Spring Show une heure de votre temps car vous pourriez y faire de très belles découvertes.