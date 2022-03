Hogwarts Legacy – Un State of Play pour montrer toute l’ambition du jeu

Un concurrent au jeu de l’année ? Elden Ring n’a qu’à bien se tenir ! C’est peut-être une entrée en matière un peu forte, mais Hogwarts Legacy nous a étonné lors de ce State of Play. Pour rappel, une présentation officielle de près de 14 minutes s’est tenu le jeu 17 mars consacrée exclusivement au nouveau jeu du studio Avalanche Software (le studio derrière Disney Infinity entre autre). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu est extrêmement ambitieux, au point qu’on a du mal à se dire qu’il verra bien le jour en 2022.

Comme dans de nombreux jeux dans l’univers d’Harry Potter, vous incarnerez un élève qui sera réparti dans une des quatre maisons, et vous participerez à tous les cours mythiques de la saga. Potions, botaniques, sortilèges, tout y est. On a même pu voir notre avatar se déplacer sur son balai magique dans le « soi-disant » monde ouvert que propose Hogwarts Legacy. Soi-disant, car on a du mal à se figurer un réel monde ouvert avec les images que l’on a vues. Plus qu’un open world, le jeu a l’air de proposer un grand monde interconnecté, et ce n’est pas plus mal pour éviter les remplissages ou les quêtes annexes inutiles.

La preview de 14 minutes nous dépeint un monde gigantesque. Hogwarts Legacy semble être bourré de détails de partout, de mystères à découvrir et de choses à faire en tout genre. Si le jeu final se focalise sur l’exploration, les relations sociales avec les différents PNJ, ainsi que que sur le craft avec des activités secondaires comme les cours de potions ou de botaniques, il aura tout gagner. De ce point de vu là, on a réellement hâte de pouvoir mettre la main sur le jeu.

Nous aurons aussi accès à notre propre salle sur demande, où on pourra construire des établis, chouchouter nos propres animaux fantastiques, cuisiner, cultiver, et vous aurez même droit à votre propre elfe de maison. Un Animal Crossing dans l’univers d’Harry Potter, que demander de mieux ? Entre le choix de la maison que l’on rejoint, la création de l’avatar et la gestion de notre hub central personnel, Hogwarts Legacy nous vend encore du rêve en terme de liberté. À voir jusqu’où va cette énième ambition.

L’histoire et principalement les dialogues ont l’air tout aussi travaillé avec beaucoup de relations secondaires. On est même étonné d’être encore dans un jeu vidéo face à certaines cinématiques qui ont été présentées. Le jeu semble réellement organique, avec une météo dynamique qui change au fil des saisons, une nouvelle façon de redécouvrir le monde qui nous est proposé au fil du temps.

La seule vraie réticence que l’on a avec les images actuelles du jeu, ce sont les phases de combats. Pour cette vidéo de 14 minutes, nous avons pu voir beaucoup de combats sans ATH (sans interface visible), et ces derniers semblent un peu brouillon. Mais on a bien vu qu’à la manière d’un RPG, nous pourrons choisir notre arbre de compétence suivant le style de combat que l’on choisit. On espère tout de même qu’Hogwarts Legacy ne tombera pas dans les travers d’un God of War, et que nous pourrons façonner réellement notre style de jeu, sans pouvoir réellement tout débloquer.

Hogwart Legacy sent très bon pour cette année. Mais comme on l’a dit en introduction, cette ambition est telle que la promesse est grande, mais le jeu est bel est bien prévue pour cette année 2022. Si Hogwarts Legacy arrive à tenir sa promesse, il pourrait bel et bien être une référence. Rendez-vous en fin d’année donc !