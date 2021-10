Preview Potion Craft – Quand Harry Potter s’invite chez Cooking Mama

Les clients s’impatientent devant votre échoppe. Votre réputation commence à largement dépasser les limites du village où vous vous êtes installé. De simple petit alchimiste qui broyait des herbes médicinales pour guérir de menues blessures, vous voilà demandé par tous, de l’accoucheuse prête à mettre au monde un enfant, aux chevaliers qui doivent affronter des créatures de glace. Celles-ci ne résistent pas longtemps à votre désormais célèbre potion de feu et de lumière. Vous êtes bien plus qu’un simple apothicaire, bien plus qu’un sage sur lequel comptent les nobles, vous êtes la clé de voûte de tout ce village. Vous avez le sourire aux lèvres, fier de ce que vous avez accompli. Bienvenue dans Potion Craft.

(Preview réalisée à partir d’une version Steam Early Access fournie par l’éditeur)

Un simulateur d’alchimie. C’est ainsi que les développeurs de NicePlay Games définissent leur jeu. Et c’est une définition pertinente, mais incomplète. Parce que leur titre est bien plus que cela. À la fois jeu de réflexion, de gestion de ressources, jeu narratif bourré d’humour et RPG-Light, Potion Craft est un cocktail inédit, qui baigne dans une ambiance chill au possible.

Ne vous laissez pas abuser par son style graphique simple, hommage aux peintures du moyen-âge (on pense à Giotto ou à Jean Fouquet), le jeu recèle des trésors d’inventivité. Potion Craft se base sur une boucle de gameplay diablement efficace. Installé dans une petite échoppe d’alchimie, vous commencez chaque journée par récolter les plantes de votre jardin, qui vous serviront à concocter des potions diverses et variées. Ces concoctions seront votre principale ressource financière.

Vous les vendrez aux clients qui vous rendront visite chaque jour, avec des demandes tantôt très classiques (une potion de soin pour soigner une coupure), tantôt assez cryptiques. Il faudra alors faire preuve de jugeote pour comprendre ce dont le client a besoin, et lui produire la potion qui répondra à ses attentes. Un client satisfait améliorera votre réputation, dans le cas contraire, votre image publique sera ternie.

Vient la première subtilité/contrainte : votre jardin enchanté ne produit pas une quantité infinie de plantes ou de champignons, il est donc impossible de produire l’intégralité des potions nécessaires pour satisfaire toute la clientèle. Plus de ressources, plus de potions, on baisse le rideau, les clients partent en grognant, vous allez vous coucher, la nuit tombe, le jour se lève, une nouvelle journée débute. Clair, net, efficace.

Là où NicePlay Games a fait fort, c’est dans la conception de la pharmacopée. Les devs auraient pu proposer un système typé sur les jeux mobiles de « Merge items », ces petits jeux mobile où on fusionne des éléments sans passion pour un résultat prédéfini. Et cela aurait été morne et triste. Au lieu de cela, lorsqu’on entame une séance de brassage, on verra la fiole contenant notre recette se promener sur une carte alchimique.

Cette map sera le territoire de vos errances et vos essais. Chaque élément-aliment suit son propre « chemin » préétabli, en les mélangeant, on construit un itinéraire, jusqu’à un marqueur précis qui correspond à un type de potion. Le tout est très peu soumis à de l’aléatoire, et on garde un grand contrôle sur ce qui se passe, ce qui fait de vous un authentique petit (al)chimiste. Bien évidemment, les effets des potions peuvent se cumuler, et on prend un immense plaisir à jouer les Nicolas Flamel vidéoludiques. Mais trêve de descriptions verbeuses, un coup d’œil au trailer de lancement de l’early access sera bien plus efficace pour vous convaincre de l’infinie simplicité du principe.

Et une fois de plus, ici simplicité n’est pas synonyme de facilité. Potion Craft constitue une expérience vidéoludique à part. Bien qu’étant encore en early access, le titre est d’une richesse de contenu très impressionnante, et témoigne d’une véritable maturité de la part du studio. Les heures s’enchainent avec une immense satisfaction, on prend un plaisir fou à expérimenter, à négocier le prix de ses décoctions, à voir ses clients partir satisfaits, et à les voir revenir quelques jours plus tard.

Cerise sur le gâteau vidéoludique, le titre déborde d’humour, et on sourit souvent, tant face aux petits tracas de la population, que face aux clients eux-mêmes. Un clone de Geralt de Riv réclamera des potions afin d’ajouter divers effets à son épée, un petit bonhomme verdâtre aux faux airs de Yoda viendra vous vendre ses champignons (à moins que ce soit votre consommation de champignons qui fasse apparaitre un bonhomme vert, qui sait ?).

Bien que Potion Craft soit encore en accès anticipé, le titre est d’ores et déjà une très belle surprise. Après quelques heures, on en ressort riche d’une expérience vraiment originale, qui laisse augurer du meilleur pour sa version complète. On ne peut que vous recommander de vous y essayer, ce sera le jeu parfait si vous avez quelque appétence que ce soit pour le crafting, et/ou que vous aimez les jeux qui sortent des sentiers battus. Ou si au fond de vous, vous savez que vous avez les épaules pour succéder à Horace Slughorn. Un petit bijou.