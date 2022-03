Etonnant – Un State of Play consacré à Hogwarts Legacy

Le State of Play, on y est habitué maintenant, c’est le Nintendo Direct de Sony, le canal par lequel le constructeur et éditeur japonais communique avec les joueurs. L’une de ces pastilles vidéo a d’ailleurs été diffusée il y a quelques jours, nous montrant quelques trailers du line up PlayStation à venir. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre sentiment au sujet du programme dans ces colonnes.

Rythme inhabituel, un nouveau numéro de State of Play est déjà programmé pour dans quelques jours. Ce dernier sera entièrement consacré au jeu Hogwarts Legacy, l’open world qui se joue dans le monde d’Harry Potter (mais sans Harry Potter). C’est en soi une bonne nouvelle, puisque l’on était plus très sûr que le jeu finirait par sortir, entre reports à répétitions et scandales autour des positions très droitières de J.K. Rowling, l’autrice des romans, qui a encore fait parler d’elle il y a peu, encore une fois pour des prises de positions intolérantes. La page internet du jeu mentionne toujours une sortie en 2022, ce que ce State of Play semble confirmer.

Rythme inhabituel disait-on, parce qu’on n’a pas l’habitude de voir ces « conférences » si rapprochées. Mais c’est aussi le contenu qui est inhabituel : un numéro spécial consacré à un jeu d’un éditeur tiers qui ne sera pas exclusif aux consoles de la marque. C’est, de mémoire de rédacteur, la première fois que cela se produit.

Est-ce un nouveau signe de la pauvreté du line-up nouvelle génération ? Sony pense-t-il devoir mettre en valeur les sorties tierces pour faire illusion, et donner l’impression que le catalogue PS5 s’étoffe ? À nouveau, si la confirmation de la sortie du jeu est une bonne nouvelle, sa présentation dans le cadre d’un State of Play est un nouveau motif d’inquiétude quant au catalogue Sony.

Le State of Play spécial Hogwarts Legacy sera diffusé ce 17 mars à 22h00 heure de Paris, avec 14 minutes de d’images extraites du jeu sur PlayStation 5, et des commentaires des équipes d’Avalanche. Le jeu devrait arriver plus tard dans l’année, sur PS4, PS5, Xbox One et Series, et sur PC.