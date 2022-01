Hogwarts Legacy – Une nouvelle rumeur concernant une date de sortie

Annoncé lors du PS5 Showcase de septembre 2020, Hogwarts Legacy est sans aucun doute le jeu le plus attendu par les fans de la licence Harry Potter. Cependant, les informations concernant son gameplay ou encore sa date de sortie se font rares puisque le titre devait initialement se dévoiler un peu plus lors de la cérémonie des Game Awards 2021. Suite à cette absence, le studio Avalanche Software nous promettait des nouvelles du titre durant l’année 2022.

Pourtant, ce n’est pas le studio mais le compte AccountNGT qui nous en apprend davantage dans son tweet du 6 janvier 2022. Bien que ce dernier avait fait fuiter des informations concernant Star Wars Eclipse avant sa présentation aux Game Awards 2021, les détails dévoilés restent encore au stade de rumeurs en attendant un communiqué officiel de Warner Bros. Ainsi, selon cet informateur, Hogwarts Legacy pourrait sortir avant la fin de l’année 2022 et même plus tôt que prévu.

Tout d’abord, c’est l’annonce d’une offre d’emploi concernant un poste de producteur en localisation, un procédé qui intervient généralement à la fin du développement d’un titre afin de le faire traduire et ainsi le sortir dans différentes régions du monde, qui vient ouvrir le bal. Cette offre d’emploi existe bel et bien et il est possible de la retrouver sur le site Warner Media ce qui laisse présager de bonnes nouvelles.

The support from Sumo Digital studios has really helped with the development. I got a date from another insider and hopefully it's still on track, expect to see it sooner than expected — AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022

Toujours selon AccountNGT, le studio Sumo Digital, principalement connu pour LittleBigPlanet3, Sackboy: A Big Adventure ou encore plus récemment Hood: Outlaws & Legends, serait venu en aide à Avalanche Software et aurait modifier le calendrier du studio de part leur efficacité et ainsi Hogwarts Legacy pourrait voir le jour durant l’été 2022, une date qui ne paraît pas impossible. En effet, après la célébration des 20 ans du premier film Harry Potter, la licence se retrouve de nouveau sous le feu des projecteurs et de nombreuses personnes se replongent avec nostalgie dans cette saga. De plus, le prochain film Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore arrive en salle le 8 avril 2022, de quoi remettre un coup de projecteur.

Enfin, les précommandes du titre sont d’ores et déjà disponibles depuis la fin de l’année 2021. Si plusieurs indices vont dans le sens de l’informateur, il faut rappeler que très peu de contenu a été dévoilé pour le moment, mais pourrait faire partie de la stratégie de Warner pour garder le mystère en attendant leurs prochains communiqués officiels.